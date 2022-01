C’est ainsi que l’échec du mobile fabriqué par une entreprise de grille-pain est cuit, adieu le Balmuda Phone

Le Balmuda Phone, ce smartphone rétro conçu par une société japonaise de grille-pain « premium », s’est écrasé de manière retentissante sur le marché de la téléphonie mobile, forçant son retrait en moins de 2 mois.

Nous disions il y a quelques semaines que le Balmuda Phone, un mobile Android conçu par une société japonaise de grille-pain, « n’était pas mal du tout » du moins dans son concept, même si la vérité est que rien ne pourrait être plus éloigné de la réalité car quelques jours après son lancement Balmuda a retiré l’appareil du marché japonais.

Apparemment, avec les premières critiques publiées et tout, Balmuda s’est rendu compte que le smartphone avait un problème lié au non-respect de certaines normes techniques au Japon, ce qui, combiné à l’échec initial de ses ventes, les a obligés à repenser leur stratégie et retirer le téléphone Android du marché jusqu’à nouvel ordre.

Cela a provoqué un effet en cascade au Japon, car comme les collègues de Reuters l’ont mentionné ces jours-ci, les actions de Balmuda ont chuté de 10 % en quelques heures après la confirmation du retrait du Balmuda Phone, soulevant également la poussière des médias et recevant de vives critiques de la part du secteur :

depuis l’annonce [de su entrada en el mercado móvil]Balmuda a notoirement perdu son chemin. Il y a un sentiment croissant de déception. Katsuyoshi Sakase, analyste chez Aizawa Securities.

La vérité est qu’au moins dans le concept, comme nous l’avons déjà dit, le smartphone n’avait pas l’air mal avec ce design rétro à mi-chemin entre un Palm Pre et un HTC de l’époque où les Taïwanais commandaient l’industrie, bien que le matériel d’un Pixel 4a et le prix plus proche d’un iPhone 13 mini n’a pas aidé du tout.

C’étaient peut-être ses plus gros problèmes, car les prix de réduction des performances et le matériel de milieu de gamme ne sont généralement pas bien accueillis, bien que les stratégies de Balmuda se soient toujours concentrées sur le marché le plus haut de gamme avec ses appareils, recherchant une conception différentielle plutôt que des fonctionnalités et s’inspirant du travail. de Steve Jobs en tant que fondateur et PDG de la marque, Gen Terao, se vantait il y a quelques mois.

Dans ce cas, une conception différentielle fabriquée par Kyocera en matières plastiques ne justifiait pas du tout un prix de 104 800 yens, soit environ 910 dollars ou 795 euros au taux de change actuel, donc la catastrophe était un peu moins que chantée.

Nous allons maintenant voir comment ils concentrent leur avenir sur Balmuda, puisque les actions de la société avaient grimpé en flèche dès qu’ils connaissaient le marché qui fabriquerait des smartphones, tombant maintenant fortement tandis que les réponses à l’échec de leur premier smartphone.

Des sources de Balmuda ont toutefois indiqué publiquement que la société accorde une attention particulière à la réaction du marché au téléphone et qu’elle continuera à travailler pour mieux comprendre l’industrie et améliorer ses prochaines étapes dans le secteur mobile.

De la société de Musashino, Tokyo, ils affirment qu’ils continueront à prêter attention aux réactions du marché avec leur premier téléphone et qu’ils travailleront pour que leurs itérations suivantes soient plus performantes en termes de chiffres de vente.

Il faudra le voir, pour l’instant nous vous laissons avec quelques-unes des premières analyses publiées sur vidéo du Balmuda Phone, où vous verrez des choses intéressantes bien que personne ne veuille certainement acheter un téléphone de milieu de gamme à un prix haut de gamme … Ou le font-ils ?

