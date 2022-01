La raison pour laquelle l’armée suisse a cessé d’utiliser WhatsApp, Telegram et même Signal

L’armée suisse a interdit l’utilisation des plateformes de messagerie les plus populaires au monde et contraint les soldats à utiliser Threema, une application de messagerie suisse soumise à la réglementation suisse.

La récente modification de sa politique de confidentialité, les fuites constantes des données privées de ses clients et ses interruptions de service de plus en plus fréquentes ont conduit de nombreux utilisateurs à abandonner WhatsApp au profit d’autres alternatives plus sécurisées telles que Telegram ou Signal.

Mais, dans cette migration des utilisateurs de WhatsApp vers d’autres plateformes, le cas de l’armée suisse se démarque, qui a non seulement cessé d’utiliser l’application de messagerie appartenant à Meta mais aussi les deux autres plateformes de messagerie instantanée les plus populaires. Lisez la suite et découvrez pourquoi.

C’est l’application de messagerie que les soldats de l’armée suisse doivent utiliser

L’armée suisse a décidé d’interdire l’utilisation des plateformes de messagerie les plus populaires, WhatsApp, Telegram et Signal, obligeant ses soldats à utiliser une application suisse appelée Threema.

La raison qui a conduit l’armée suisse à prendre cette décision n’est autre que la crainte que certaines personnes puissent accéder aux conversations des soldats suisses sans l’autorisation de tiers.

Contrairement aux autres applications de messagerie, Threema est soumise à la réglementation suisse, qui stipule qu’aucune autre autorité ne peut demander l’accès aux conversations.

Par exemple, dans le cas de WhatsApp et de Signal, les deux plateformes de messagerie doivent se conformer à la loi américaine CLOUD, selon laquelle le gouvernement américain peut accéder à certaines données des conversations, même si elles ne sont pas stockées sur des serveurs situés à l’intérieur de l’américain. pays.

Avec ce règlement, le gouvernement suisse veut s’assurer que personne ne puisse lire les conversations de ses soldats et contrôler, de manière beaucoup plus directe, les éventuels échanges de données.

Threema est une application payante qui a un prix de 3,99 euros et que vous pouvez télécharger directement à partir du lien vers le Google Play Store que nous laissons ci-dessous.

