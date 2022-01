OnePlus a lancé des écouteurs en édition Mithril que vous voudrez acheter

OnePlus lance une nouvelle couleur pour ses écouteurs les plus haut de gamme.

Bien que lorsque l’on parle d’écouteurs sans fil, les premiers qui viennent à l’esprit sont les AirPods d’Apple, la firme à la pomme mordue n’est pas la seule à fabriquer des écouteurs de haute qualité. Dans cet ordre de choses, nous avons d’autres marques telles que Samsung, Xiaomi, realme et même OnePlus.

Et nous voulons parler des OnePlus Buds Pro. Les écouteurs de la firme chinoise sont l’une des meilleures options que nous puissions acheter aujourd’hui. Ils sont beaux, très haut de gamme et sonnent bien. Et comme si cela ne suffisait pas, OnePlus a présenté une nouvelle couleur qui viendra sur ces écouteurs et qui, honnêtement, est magnifique.

OnePlus lance des écouteurs sans fil couleur « Mithril »

Comme on peut le lire sur Gizmochina, les OnePlus Buds Pro ont été initialement lancés en deux couleurs, noir et blanc. Maintenant, ils viennent dans une nouvelle couleur appelée Mithril et c’est essentiellement la couleur grise métallique de toute vie. Maintenant, étant une couleur plutôt particulière, OnePlus garantit que cette édition Mithril est anti-empreintes digitales.

Et au-delà de la nouvelle couleur, ces écouteurs n’ont pas de modifications supplémentaires. Pilotes dynamiques de 11 millimètres et annulation active du bruit avec deux niveaux d’annulation, pouvant supprimer les sons jusqu’à 40 dB en mode extrême et jusqu’à 15 dB en mode normal. En d’autres termes, les OnePlus Buds Pro restent une excellente option dans le segment des écouteurs sans fil haut de gamme.

En ce qui concerne le prix, la nouvelle couleur OnePlus Buds Pro Mithril aura un prix initial de 110 dollars ou 95 euros, bien qu’après un certain temps, son prix officiel sera de 125 dollars ou 110 euros ou ce qui est le même, prix identique à ceux du noir et couleur blanche.

Et si vous vous demandiez quelle est la couleur Mithril… les amoureux du Seigneur des Anneaux sauront sûrement de quoi nous parlons. C’est le plus dur des métaux jamais créés et bien qu’il ait l’apparence de l’argent, il ne rouille ni ne noircit.

Sujets apparentés : Écouteurs, OnePlus