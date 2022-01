Nous analysons le marché à la recherche des téléphones portables les moins chers avec le meilleur appareil photo, établissant le budget maximum à 300 euros.

Chercher un mobile pas cher n’est pas synonyme de renoncer à avoir un bon appareil photo. Vous pourrez le vérifier dans ce guide, car nous allons sélectionner les meilleurs téléphones avec appareil photo bon marché que vous pouvez acheter sur le marché actuel. Comme vous le verrez, les smartphones qui se déplacent entre 200 et 300 euros peuvent être équipés d’appareils photo allant jusqu’à 108 MP.

La plupart des modèles sélectionnés sont des téléphones lancés en 2021, mais ce sont toujours des achats très réussis en 2022. Concrètement, nous avons fixé la limite à 12 mois maximum à compter de leur lancement. La compilation est très variée, avec la présence d’appareils de marques populaires telles que Xiaomi et Samsung, et des surprises d’autres fabricants tels que Motorola et Honor. Si le budget ne vous dérange pas, rappelez-vous que vous pouvez également choisir entre les téléphones dotés du meilleur appareil photo.

Téléphones portables bon marché avec le meilleur appareil photo

Avant de nous lancer sur le marché à la recherche de téléphones portables pas chers avec le meilleur appareil photo, nous avons établi deux exigences : qu’ils ne dépassent pas 300 euros de prix et qu’ils ne soient pas en vente depuis plus de 12 mois. Ces conditions étant claires, nous recommandons ces smartphones comme les meilleures options si vous souhaitez profiter de bons appareils photo sans payer beaucoup d’argent.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est l’un des meilleurs téléphones que vous puissiez acheter pour un bon rapport qualité-prix. Le joyau de la couronne sur sa fiche technique est l’appareil photo principal de 108 MP, capable de capturer des images avec une bonne netteté et une bonne reproduction des couleurs. Tant que vous portez le Redmi Note 10 Pro avec vous, de bonnes photos sont garanties.

Cet appareil photo de 108 MP est situé à l’arrière, accompagné d’un ultra grand angle de 8 MP, d’un télémacro de 5 MP et d’un capteur de profondeur de 2 MP. Grâce à cette variété d’objectifs, vous pouvez prendre des photos de différentes caractéristiques. En ce qui concerne la caméra frontale, elle est située dans le trou de l’écran et elle mesure 16 MP, elle sera donc également utile pour capturer de bons selfies.

Quel Xiaomi acheter en 2022 ? Guide d’achat avec les derniers modèles

Il existe de nombreuses autres fonctionnalités qui font du Redmi Note 10 Pro un bon achat, comme son écran AMOLED de 6,67 pouces, avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La puissance est également garantie avec le processeur Qualcomm Snapdragon 732G, particulièrement axé sur la rubrique « jeux ».

De plus, il arrive avec MIUI 12 basé sur Android 11, avec la mise à jour vers Android 12 déjà confirmée. En ce qui concerne l’autonomie, il monte une batterie de 5 020 mAh qui n’a aucun problème à atteindre le jour d’utilisation. De plus, il est compatible avec la charge rapide 33W, ce qui réduit les temps de charge. Vous pouvez acheter le Xiaomi Redmi Note 10 Pro sur Amazon et chez PcComponentes.

Motorola Edge 20 Lite

Le Motorola Edge 20 Lite est un autre des téléphones bon marché avec le meilleur appareil photo que vous puissiez acheter. Le « coupable » en est son appareil photo principal de 108 MP, plus qu’utile pour prendre des photos de bonne qualité. De plus, le terminal dispose de deux autres caméras à l’arrière : un ultra grand angle de 8 MP et un capteur de profondeur de 2 MP.

Sa caméra frontale n’est pas mal du tout, elle est logée dans le trou de l’écran. Il fait 32 MP, il est donc capable de prendre de très bons autoportraits et aussi de passer des appels vidéo avec une bonne résolution. Vous les verrez sur l’écran du téléphone, qui est de technologie OLED, a une taille de 6,7 pouces, une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Le processeur est le MediaTek Dimensity 720 qui, en plus de lui donner une bonne puissance, dispose également d’un modem 5G. On finit par parler de sa batterie, d’une capacité de 5000 mAh et d’une charge rapide de 30W. Le Motorola Edge 20 Lite a un prix de vente conseillé de 349 euros, mais le plus courant est de le trouver en dessous de 300 euros dans des magasins comme Amazon, El Corte Inglés et la boutique Motorola.

realme 8 pro

Si vous voulez un mobile qui prend de bonnes photos à moins de 300 euros, faites attention au realme 8 Pro. Il suffit de jeter un œil à sa liste de spécifications pour trouver une caractéristique qui se démarque fortement : l’appareil photo principal de 108 MP. Avec cet objectif à la pointe du système photographique, la qualité des images promet d’être meilleure que bonne.

Au dos du terminal on retrouve également un ultra grand angle de 8 MP, un capteur macro de 2 MP et un capteur monochrome de 2 MP. Si nous regardons l’avant, nous voyons qu’il a une caméra frontale de 16 MP qui promet également de prendre de bons selfies. Comme d’habitude dans les modèles les plus récents, la lentille frontale est située dans le trou de l’écran.

Téléphones Realme avec le meilleur appareil photo

Les caméras ne sont qu’une des raisons pour lesquelles le realme 8 Pro est son écran Super AMOLED de 6,4 pouces avec une résolution Full HD+. Les performances du smartphone sont bonnes grâce au processeur Qualcomm Snapdragon 720G, qui est livré avec Android 11 avec realme UI 2.0 comme système d’exploitation. Compte tenu du calendrier de mise à jour de realme Android 12, ce mobile devrait se mettre à jour en février.

Le realme 8 Pro est équipé d’une batterie de 4 500 mAh, une capacité suffisante pour atteindre la fin de la journée avec la puissance restante. De plus, il prend en charge une charge rapide de 50 W, de sorte qu’il peut être complètement chargé en 45 minutes environ. Au fait, votre lecteur d’empreintes digitales est sur l’écran. Vous pouvez acheter le realme 8 Pro sur Amazon et AliExpress Plaza.

Galaxie A32

Le Samsung Galaxy A32 est également une bonne option parmi les téléphones bon marché avec un meilleur appareil photo. En fait, les smartphones Samsung se caractérisent par le bon travail de leurs systèmes photographiques. Concrètement, ce Galaxy A32 dispose d’un appareil photo principal de 64 MP, d’un ultra grand angle de 8 MP, d’un capteur macro de 5 MP et d’un capteur de profondeur de 5 MP. Comme vous pouvez le voir, le module arrière est le plus complet.

La caméra frontale est de 20 MP, réussissant à capturer des autoportraits de qualité et une bonne netteté dans les appels vidéo. Détail saisissant, cette caméra se situe dans l’encoche en forme de goutte d’eau sur l’écran. En parlant de ce dernier, il s’agit d’un écran Super AMOLED de 6,4 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz qui a fière allure.

Le processeur du Galaxy A32 est le MediaTek Helio G80, une puce « gaming » qui bouge particulièrement bien avec les jeux. Le terminal arrive avec Android 11, bien que sa mise à jour vers Android 12 tout au long de 2022 soit confirmée. De plus, il monte une grande batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 15 W. Vous pouvez acheter le Samsung Galaxy A32 sur Amazon, PcComponentes, El Corte Inglés et dans la boutique Samsung.

Honneur 50 Lite

Le Honor 50 Lite est un téléphone milieu de gamme très complet et, détail remarquable, avec les services Google à l’intérieur. Nous aimons particulièrement ses performances en photographie, car il dispose d’un système photographique équilibré. Tout d’abord, il équipe à l’arrière un appareil photo principal de 64 MP, un ultra grand angle de 8 MP, un macro de 2 MP et un capteur de profondeur de 2 MP.

La caméra frontale ne manque pas dans cet appareil, qui est spécifiquement de 16 MP. Celui-ci est logé dans le trou vertical que l’écran a dans son coin supérieur gauche. Soit dit en passant, l’écran est de technologie IPS, il a une grande taille de 6,67 pouces et une résolution Full HD +. Dans ce cas, le lecteur d’empreintes digitales est situé sur le bouton d’alimentation.

Le processeur Honor 50 Lite est le Qualcomm Snapdragon 662, qui est accompagné de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne. De plus, le terminal a Android 11 comme système d’exploitation. Nous finissons par parler de sa batterie, qui a une capacité de 4 300 mAh et prend en charge une charge rapide de 66 W. Le Honor 50 Lite est en vente à moins de 300 euros chez Amazon, El Corte Inglés et PcComponentes.

Rubriques connexes : Photographie et montage Android, Mobile

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission.