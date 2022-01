Pourquoi vous ne pouvez pas mettre Spotify dans votre entreprise même si vous payez Premium

Le service de streaming le plus utilisé ne peut pas être utilisé dans votre entreprise ou votre magasin, pourquoi ?

Il ne fait aucun doute que Spotify est le service de streaming musical préféré du public. Tant dans sa version gratuite que Premium, Spotify ravit tout le monde. Cependant, vous pourriez être tenté d’utiliser Spotify pour diffuser de la musique dans votre magasin ou votre entreprise. En fin de compte, payer pour écouter de la musique, ce qui se fait avec le service de paiement, est quelque chose qui peut vous donner le droit de le faire. Et bien non, même si vous payez pour Spotify Premium vous n’en avez pas le droit. Parce que?

Que sont les codes Spotify et comment les scanner

Les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas utiliser Spotify dans votre entreprise

La clé est de lire les conditions d’utilisation de Spotify, ce que personne ne fait. La société suédoise est très claire à ce sujet, il vous suffit de vous rendre à l’article 3. Lisez attentivement :

« Sous réserve que vous respectiez les présentes Conditions, y compris les conditions générales applicables, nous vous accordons une autorisation limitée, non exclusive et révocable de faire un usage personnel et non commercial du Service et du Contenu Spotify (collectivement, le <>). Ce l’accès restera en vigueur jusqu’à ce qu’il soit résilié par vous ou par Spotify. Vous acceptez et acceptez de ne pas redistribuer ou transférer le Service ou le Contenu Spotify. »

Vous ne pouvez faire un usage personnel de Spotify, jamais à des fins commerciales. Mais en plus, dans le cadre des droits de propriété de Spotify, qui apparaissent également dans cet article, en acceptant les règles, vous acceptez ce qui suit :

« Vous acceptez de respecter les directives d’utilisation de Spotify et de ne pas utiliser le service Spotify, le contenu ou toute partie de celui-ci d’une manière non expressément autorisée par les présentes conditions. »

Par conséquent, l’utilisation de Spotify dans un magasin ou une entreprise n’est pas une mauvaise idée. Ni comme musique de fond dans un cabinet médical ou un bureau d’études. Vous n’êtes pas à l’abri d’une amende et de la sanction économique correspondante, car même le service Premium ne vous permet pas de l’utiliser à des fins commerciales. Si vous l’avez fait fréquemment, il est préférable de jeter les idées, car les conditions d’utilisation vous y obligent, ce que vous acceptez automatiquement lors de votre inscription.

Alors que faire?

Tout d’abord, commencez à utiliser votre compte Spotify pour un usage personnel, à la maison, lorsque vous allez courir ou pour apprendre des langues à distance via des podcasts. Mais votre entreprise ne doit pas manquer de musique, puisqu’elle est capable de générer des ambiances et même de favoriser les achats.

En Espagne, jouer de la musique dans un magasin, un cabinet médical ou un bar à cocktails est considéré comme un acte de communication publique, on pourrait dire qu’il y aurait des retours. En tant que tel, il est essentiel de payer pour le droit d’auteur. La musique que nous jouons sur Spotify n’est pas autorisée à des fins commerciales, puisque le paiement de nos frais mensuels ne donne accès qu’au service, ils n’impliquent aucun type de paiement pour ces droits.

Par conséquent, si votre souhait est d’avoir de la musique dans votre entreprise, vous devrez faire appel aux services d’un fournisseur de musique d’ambiance. Oui, ce service est toujours utilisé, bien qu’il existe depuis plusieurs décennies. La musique de fond vise à définir votre entreprise de plusieurs façons. Bien que le service s’adapte aux nouvelles façons d’écouter de la musique, la musique d’ambiance est toujours la bonne option.

Le contrat d’un service de musique d’ambiance, dont les honoraires prévoient le paiement du droit d’auteur respectif. De plus, peu importe votre âme de DJ et vos goûts musicaux exquis, votre entreprise nécessite toujours votre attention à 100% et la musique doit être laissée aux professionnels.

La musique de fond, ou plutôt la musique qui en ressort, est bien adaptée aux besoins de votre entreprise. Un bar à cocktails n’a pas besoin du même type de musique qu’un coiffeur à la mode. Grâce au service de musique d’ambiance, vous pouvez vous assurer que la combinaison de la musique avec les besoins de votre entreprise est une combinaison parfaite. Les services de musique d’ambiance guident le client dans ce sens, puisqu’ils ont à leur disposition des musiciens professionnels ou même des psychologues, qui déterminent ce qui est le mieux à tout moment.

Spotify vous permet enfin de lire les paroles des chansons que vous écoutez

D’autre part, l’utilisation d’éléments accessoires à la musique pour planter le décor d’une entreprise devient de plus en plus courante. Un moniteur de bonne taille sur lequel sont projetées des images ou des vidéos avec lesquelles nous voulons obtenir un impact. Interagir autrement que par la musique est aussi un moyen d’être plus attractif. Bien sûr, Spotify ne couvrira pas ce spectre. Est-ce que ça devient clair ?

Bref, l’utilisation de Spotify, même s’il s’agit d’un compte Premium, n’est ni destinée ni autorisée à un usage commercial. Si pour une raison quelconque vous l’avez fait, la solution pour vous conformer à la loi est de faire appel à un service de musique d’ambiance. Sinon, il n’y a pas d’autre choix que de ne pas jouer de musique ou de faire appel à un service professionnel, le fil musical.

Sujets connexes : Pro, Spotify