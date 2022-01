Ce haut-parleur Bluetooth a l’un des designs les plus WTF ? que nous ayons jamais vu

Le Meizu PANDAER x Elvis XOG Platinum Unicorn Cyber ​​​​Speaker présente un design futuriste, avec un boîtier entièrement métallique et un effet lumineux Unicorn Halo personnalisé.

L’un des gadgets les plus populaires pour notre smartphone, avec les écouteurs sans fil et les smartwatches, sont les haut-parleurs Bluetooth, car ils nous permettent d’écouter de la musique et des podcasts n’importe où simplement en les connectant à notre mobile Android ou à notre iPhone.

Ces dernières années, de nombreuses enceintes Bluetooth robustes et étanches sont arrivées sur le marché avec des designs vraiment radicaux, mais, sans aucun doute, cette enceinte Bluetooth Meizu a l’une des plus WTF ? que nous ayons jamais vu.

Voici le Meizu PANDAER x Elvis XOG Platinum Unicorn Cyber ​​​​Speaker

Le Meizu PANDAER x Elvis XOG Platinum Unicorn Cyber ​​​​Speaker est le dernier appareil fabriqué par PANDAER, une sous-marque de la firme chinoise spécialisée dans les gadgets extravagants destinés aux plus jeunes, pour atteindre le marché et la première chose qui attire l’attention sur ce Le haut-parleur Bluetooth de bureau est son design futuriste « platine licorne » avec un boîtier entièrement métallique et un effet de lumière Unicorn Halo personnalisé.

Les meilleurs haut-parleurs Bluetooth pour mobile

Au-delà de sa conception particulière, le nouveau haut-parleur Meizu dispose de deux haut-parleurs indépendants de 48 millimètres, d’un subwoofer, d’un amplificateur de basses et dispose d’un retard audio de 80 ms, similaire à celui des meilleurs casques de jeu sans fil du marché.Résistance à l’eau IPX5, Bluetooth 5.0, une batterie longue durée non divulguée avec une charge rapide via un port USB-C, des effets sonores personnalisés et une prise AUX.

Le Meizu PANDAER x Elvis XOG Platinum Unicorn Cyber ​​​​Speaker sera bientôt mis en vente en Chine au prix de 1 499 yuans, soit environ 206 euros à changer, et tout semble indiquer que ce haut-parleur bluetooth de bureau sera un produit exclusif des Chinois marché et n’arrivera pas en Europe.

