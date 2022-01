Les meilleures applications et jeux pour les amateurs de rock

Vous considérez-vous comme une rock star ? Avec ces jeux et applications, vous tirerez le meilleur parti de ce genre musical.

Si vous êtes passionné par la culture rock, restez connecté avec le genre musical le plus émouvant et irrévérencieux avec cette liste des meilleures applications et jeux pour les amateurs de rock. Sentez-vous comme une rock star!

Sans aucun doute, l’histoire a montré que parmi les genres musicaux, l’un des plus importants a été le rock, et cela est dû à son originalité et à son irrévérence, étant un symbole de liberté, d’opposition au système et de rébellion juvénile contre le conformisme.

Ce genre se divise en une diversité rythmique qui s’est adaptée au fil des décennies et dont bon nombre des compositions considérées comme des classiques dorés et mises en œuvre comme des hymnes du genre continuent de résonner aujourd’hui.

Pour tous ceux qui ont une âme rock qui veulent être constamment connectés avec leur côté libéral et profiter de leurs chansons préférées, de manière ludique ou récréative, nous vous proposons une liste des meilleures applications et jeux pour les amateurs de rock.

Sans plus tarder, nous présentons cette liste des meilleurs jeux et applications pour les amateurs de rock que vous pouvez apprécier à partir de n’importe quel appareil SMART et vous sentir comme une véritable rockstar à tout moment.

Défi rock

Montrez vos compétences et votre passion pour le rock avec ce jeu divertissant qui vous initie à une guitare électrique, où vous devrez jouer les bonnes notes en appuyant sur les bons boutons au bon moment. Vous pourrez interpréter plusieurs chansons faites par des groupes reconnus.

Débloquez des niveaux sur une carte globale, affrontez des joueurs du monde entier, gagnez et montez dans le classement et surtout, amusez-vous à montrer votre côté sauvage.

RockRadio

Rock Radio est une bonne application qui vous offre jusqu’à 30 chaînes de radio exclusives avec du contenu rock. Vous pouvez sélectionner le style que vous voulez, écouter du rock classique, alternatif, métal, ballades, pop, pendant des décennies, entre autres.

Si vous avez besoin d’effectuer d’autres fonctions avec votre appareil, vous pouvez laisser la musique jouer sans aucun problème et elle sera reflétée sur l’écran de verrouillage avec le titre de la chanson que vous écoutez.

Rhythmétallique : rythme du métal

Si le heavy rock est votre truc, alors ce jeu sera un grand plaisir. Vous devrez aiguiser vos réflexes pour jouer les bonnes notes sur les boutons de la guitare électrique, tout en profitant de superbes chansons de métal.

Un jeu de rythme classique qui propose une grande variété de genres métalliques tels que le Heavy Metal, le Thrash Metal, le Power Metal, le Death Metal, le Black Metal, le Djent et bien d’autres.

Bataille de groupes de guitares

Dans ce jeu, vous devrez repartir de zéro avec un groupe de garage. Acquérir le matériel nécessaire pour former votre groupe tel que batterie, basse, piano électrique et de bons musiciens pour les jouer.

Il s’agit d’un excellent jeu multijoueur où vous affronterez d’autres joueurs du monde entier qui aiment le bon rock dans un duel de guitares. Collectionnez des guitares, enregistrez des clips vidéo et des albums, faites des présentations jusqu’à ce que vous deveniez une rock star.

Radio FM

Tout ce dont vous avez besoin pour votre journée en un seul endroit! Musique, interviews, actualités, podcasts et bien plus encore dans un programme quotidien incroyable avec des intervenants qui vous accompagneront tout au long de la journée.

Écoutez de la musique en continu pendant une heure sans interruption. Tenez-vous au courant des concerts de rock et de leurs dates grâce à la programmation exclusive de cette chaîne.

rockbattle

Rock Battle est une autre version des jeux de rythme classiques où vous devez créer votre groupe à partir de zéro. Affrontez d’autres joueurs en mode multijoueur et battez-les pour atteindre le sommet du classement.

Jouez des chansons inspirées des chansons rock les plus célèbres. Vous pouvez jouer sans Internet en mode tutoriel et perfectionner vos compétences.

Chansons Slow Rock Mp3

Une alternative pour ceux qui préfèrent un rocher moins déplacé. Avec Slow Rock Songs Mp3, vous aurez une longue liste de thèmes musicaux qui oscillent entre slow rock, romantique, amour, rock et bien d’autres avec lesquels vous pourrez vous détendre en les écoutant pendant des heures.

Tubes rock classiques hors ligne

Une application conçue pour les nostalgiques des thèmes dorés du rock. Ne laissez pas les hymnes rock qui ont marqué l’histoire être oubliés et grâce à cette application, vous obtiendrez une grande liste de chansons qui vous feront vous souvenir et revivre les meilleurs moments. De plus, vous pourrez voir les paroles des chansons qui sont jouées et les écouter sans avoir à avoir de connexion.

RockHéros

Pour finir la liste, nous présentons ce jeu amusant qui continue avec le thème du jeu rythmique. Avec lui, vous pourrez interpréter 9 chansons différentes dans 3 niveaux de difficulté.

Cependant, vous pouvez également sélectionner des chansons à partir de votre appareil pour ajouter plus de plaisir. Accumulez des points et grimpez dans la position globale tout en aiguisant vos réflexes dans ce test de guitare et en même temps vous appréciez un excellent graphisme avec un excellent divertissement visuel.

Maintenant, avec la liste présentée, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour laisser sortir votre côté rock sans restrictions, que vous recherchiez un moment de divertissement ludique seul ou avec vos amis, ou que vous puissiez également le laisser sonner et profiter des morceaux et contenus qui ils vous offrent de nombreuses applications. Alors n’hésitez pas et explorez toutes les applications et tous les jeux pour les amateurs de rock sur notre liste.

