La marque mobile à la croissance la plus rapide n’est ni Xiaomi ni Samsung

realme veut continuer à être la marque la plus en vogue de l’industrie technologique, et la vérité est que 60 millions de téléphones portables vendus en 2021 garantissent sa stratégie et ses appareils.

L’arrivée du realme GT2 Pro juste à temps pour les Trois Rois de 2022 n’a plus que confirmé la bonne forme du constructeur de Shenzhen, qui est toujours plongé dans une spirale de croissance presque infinie ne luttant qu’avec lui-même pour devenir la voie rapide en l’un des géants du secteur au niveau mondial.

En fait, c’est qu’ayant réussi l’incroyable exploit de livrer pas moins de 100 millions de smartphones au cours de ses 3 premières années de vie, le royaume chinois était déjà le constructeur qui avait connu la croissance la plus rapide de toute l’histoire de l’industrie mobile, loin des marques de médias telles que Xiaomi, Samsung ou Apple.

Maintenant bien avancé en 2022 et ayant déjà atteint des objectifs à plus court terme, ce n’est pas pour moins que je veux vraiment montrer ses chiffres en 2021 maintenant, en nous présentant une infographie que nos collègues de GizmoChina ont collectée il y a quelques jours, montrant les officiels des chiffres de plus de 60 millions d’unités vendues en 2021 parmi tous les marchés où le constructeur opère.

En moins de 4 ans, realme s’est déjà hissé dans le « top 5 » du marché mobile dans 21 pays, délivrant le chiffre non négligeable de plus de 60 millions de smartphones rien qu’en 2021… Ça, c’est un effet WoW !

Avec 100 millions de smartphones en seulement 3 ans, il s’agit de la marque à la croissance la plus rapide de l’histoire du mobile

Les détails ont été commentés par Xu Qi lui-même, vice-président de realme, lors de l’événement de présentation de son nouveau GT2 Pro, dans lequel il se vantait ouvertement d’avoir dépassé les 60 millions d’unités vendues en 2021 après avoir atteint plus de 100 en seulement 3 ans millions de smartphones livré.

realme est le fabricant qui a connu la croissance la plus rapide de l’histoire, et c’est peut-être pour cette raison que nous devrions déjà le compter parmi les géants d’une industrie où il est déjà «top 5» dans 21 pays, occupant également la sixième place des chiffres de vente mondiaux et visant encore plus haut.

La croissance est énorme, 50% sur un an, et ils disent depuis Shenzhen qu’ils espèrent maintenir ces volumes pour rester autour de 90 millions de téléphones portables vendus tout au long de cette année 2022.

Qu’ils soient trop ambitieux ou non, la seule réalité est qu’en ce moment il y a un fabricant qui grandit à ce rythme sur le marché, et ils disent aussi de realme qu’ils sont les premiers à adopter la 5G sans trop préciser ce qu’ils sont basant cette déclaration sur… Nous supposons qu’ils parlent de ventes mobiles avec une connectivité de nouvelle génération !

Le principal marché de Realme est toujours et continuera d’être la Chine, bien qu’en Europe la croissance ait été plus brutale, atteignant 3 chiffres, c’est pourquoi Realme affirme que désormais ses objectifs sont mondiaux et son idée est de continuer à croître et à s’étendre à davantage de marchés.

Enfin, ils ont également évoqué les investissements et le développement, notant que plus de 70% de leurs dépenses seront affectées à la R&D au cours du prochain exercice, afin de continuer à améliorer leur gamme la plus haute, à renforcer la division logiciel et à rechercher les plus valorisants. expérience produit pour ses utilisateurs.

S’ils disent qu’ils veulent continuer à être la marque la plus en vogue de l’industrie technologique ! Et que dans un marché aussi volatil en dit long…

