La curieuse méthode de la Corée du Sud pour combattre le "zombies mobiles"

Les autorités de Séoul ont installé des feux de signalisation souterrains aux passages pour piétons à Séoul pour améliorer la sécurité contre les «zombies mobiles».

Les cas de nomophobie ou d’addiction au mobile ne cessent de croître chez les plus jeunes et cette dépendance est déjà devenue l’une des principales causes d’accidents de piétons dans la rue, car en regardant le mobile ils se heurtent aux lampadaires des meubles et ils se font même écraser pour ne pas regarder si le feu piéton est vert ou rouge.

Pour éviter que les soi-disant « zombies mobiles » ne soient écrasés aux passages pour piétons, les autorités sud-coréennes ont mis au point une curieuse méthode pour augmenter leur sécurité, que nous expliquerons ci-dessous.

C’est la solution sud-coréenne pour lutter contre les « zombies des smartphones »

Récemment, les autorités de Séoul ont installé des feux de signalisation souterrains aux passages piétons de la ville pour améliorer la sécurité contre les soi-disant «zombies mobiles», les personnes qui marchent dans la rue en regardant constamment les écrans de leurs smartphones.

Ce sont des feux tricolores à LED encastrés dans le sol tant au début qu’à la fin des passages pour piétons qui se chargent de guider les piétons distraits par leur téléphone portable.

Aujourd’hui, on dénombre près de 1 200 feux souterrains répartis dans les 25 quartiers de la ville et la zone qui cumule le plus grand nombre de ces feux spéciaux est le sud de Gangnam avec 138 d’entre eux.

Certains utilisateurs se sont déjà plaints que ces nouveaux feux les éblouissent la nuit, mais, de manière générale, ce nouveau système de signalisation a été très bien accueilli par la grande majorité des habitants de la ville coréenne, notamment ceux qui vivent dans les zones scolaires.

En ce sens, un responsable de la zone sud de Gangnam a déclaré que ce nouveau système de signalisation routière s’est également avéré « très utile pour éloigner les enfants de la route ».

Maintenant, il ne reste plus qu’à attendre de voir si cette curieuse méthode de lutte contre les « zombies mobiles » s’exporte dans d’autres pays et on commence à voir des feux de circulation souterrains aux passages piétons dans les principales villes du monde.

