10 nouveaux jeux de ces dernières semaines que nous vous recommandons d’essayer

Au cas où vous en auriez marre de toujours jouer aux mêmes jeux sur votre mobile, nous vous recommandons 10 nouveaux jeux du Play Store à ne pas manquer.

Dans le Google Play Store, vous pouvez trouver un grand nombre de jeux, gratuits et payants, sur des thèmes très variés : RPG, Battle Royale, jeux de rôle, jeux d’action, jeux de réflexion, jeux de cartes… etc, mais Si vous voulez essayer quelques-uns des meilleurs titres qui ont récemment débarqué dans l’App Store de Google, lisez la suite car nous avons sélectionné pour vous les 10 nouveaux jeux de ces dernières semaines que vous devriez essayer.

Les titres les plus remarquables de cette collection sont Golf UP, un jeu d’action vraiment addictif, Mirage:Perfect Skyline, un RPG avec d’excellents graphismes, Tower Hunter: Erza’s Trial, l’un des meilleurs titres roguelike sur Google Play, et Mimelet , un jeu de plateforme qui vous accrochera dès la première minute.

STARENA

Le premier titre de cette sélection est STARENA, un jeu développé par Lemon Jam Studio dans lequel vous devrez vous mettre dans la peau d’un robot gladiateur et combattre dans l’arène d’autres robots et créatures de tout l’univers afin de remporter le soutien et récompenses pour les téléspectateurs.

STARENA est un jeu entièrement gratuit avec des publicités qui, bien qu’en phase de développement, est parfaitement jouable.

Mimelet

Mimelet est un jeu d’aventure et de puzzle avec une mécanique très simple : tu dois simplement surmonter tous les obstacles que tu rencontres en cours de route, dont une série d’ennemis que tu peux vaincre en leur volant leurs pouvoirs en leur sautant dessus.

Mimelet est un jeu gratuit avec des publicités que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers le Play Store que nous laissons ci-dessous.

Mirage : ligne d’horizon parfaite

L’un des meilleurs nouveaux titres récemment arrivés sur Google Play est Mirage:Perfect Skyline, un jeu de rôle multijoueur avec des graphismes vraiment impressionnants qui se déroule dans un monde de dieux et de démons dans lequel vous devrez décider si vous voulez embrassez l’un ou l’autre et devenez un Dieu ou allez du côté obscur et devenez un démon.

Mirage:Perfect Skyline est un jeu entièrement gratuit sans publicité et avec des achats intégrés allant de 1,09 euros à 109,99 euros, à travers lequel vous pouvez progresser plus rapidement.

Jouer au golf

Golf Up est un amusant jeu de golf dans lequel tu devras frapper la balle en haut d’un niveau et pour cela tu n’auras pas d’autre choix que d’esquiver toutes sortes d’obstacles.

Golf Up est un jeu gratuit financé par la publicité avec une note de 5 sur 5 sur le Play Store.

Tower Hunter: Le procès d’Erza

Le seul titre payant de cette collection est Tower Hunter: Erza’s Trial, un jeu d’action roguelike à défilement latéral dans lequel vous jouerez le rôle d’Ezra, une héroïne qui a conclu un pacte avec le Diable pour pouvoir renaître et avec lequel vous devrez vaincre tous les ennemis qui se présenteront à vous.

Tower Hunter : Erza’s Trial est un jeu payant qui est toujours en mode d’accès anticipé et qui est au prix de 5,49 euros, un montant que vous pouvez payer en utilisant le solde que vous avez accumulé dans Google Rewards avant son expiration.

CatLife : Chats BitLife

CatLife : BitLife Cats est un jeu de simulation textuel divertissant dans lequel vous pouvez choisir le type de chat que vous voulez être en choisissant l’un des quatre habitats uniques qui s’offrent à vous comme point de départ de votre histoire : une maison, un refuge, une animalerie ou la rue.

CatLife: BitLife Cats est un jeu entièrement gratuit avec des publicités que vous pouvez télécharger à partir du lien que nous laissons sous ces lignes.

Plans de poche

Pocket Planes est un jeu de simulation dans lequel vous devrez gérer et développer votre flotte d’avions tout en transportant un grand nombre de passagers à travers 250 villes différentes.

Pocket Planes est un jeu gratuit avec des publicités qui est encore en développement, mais il est parfaitement jouable, car aucun type de bug n’a été détecté par les utilisateurs qui l’ont déjà essayé.

Coup de pixel

Pixel Hit est un jeu similaire au légendaire jeu de société Risk dans lequel vous devez créer une armée de balles pour conquérir le plus de pays possible.

Pixel Hit est un jeu entièrement gratuit avec des publicités et des achats intégrés allant de 0,99 € à 48,99 €.

RPG de mini-golf

Le deuxième jeu de golf de cette liste est Mini Golf RPG, un titre qui mélange le meilleur des jeux de mini golf 3D avec le meilleur des jeux RPG 2D pour vous offrir des heures et des heures de plaisir.

Mini Golf RPG est un jeu gratuit qui contient des publicités et des achats intégrés qui vous permettront d’avancer plus rapidement.

Où est Samantha ?

Le dernier titre de cette liste est Où est Samantha ? un jeu de plateforme divertissant dans lequel vous incarnez George, un échantillon de tissu qui a perdu sa bien-aimée, Samantha, et pour la retrouver, il doit surmonter un total de 45 niveaux d’énigmes et toutes sortes d’obstacles.

Où est Samantha ? C’est un jeu totalement gratuit et sans publicité, bien que pour débloquer l’histoire complète, vous devrez passer à la caisse et effectuer un achat de 4,19 euros.

