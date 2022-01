Avec ce site Web, vous pouvez simuler que vous conduisez sur Google Maps partout dans le monde

Driving Simulator est un simulateur de conduite gratuit qui utilise Google Maps avec lequel vous pouvez aller n’importe où dans le monde sans quitter la maison.

L’une des applications Google les plus utilisées au quotidien par un grand nombre d’utilisateurs est, sans aucun doute, Google Maps, car elle permet d’aller n’importe où en suivant les indications du navigateur GPS et, en plus, elle vous avertit également des radars et des incidents de circulation.

Je suis sûr que vous connaissez tous l’application Google Maps, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c’est qu’il existe un site Web appelé Driving Simulator avec lequel vous pouvez simuler la conduite sur Google Maps partout dans le monde.

C’est tout ce que nous offre Driving Simulator

Driving Simulator, comme son nom l’indique, est un simulateur de conduite gratuit qui utilise Google Maps avec lequel vous pouvez conduire sur les routes du monde entier sans sortir de chez vous.

Ce site Web a été créé par le développeur japonais Katsuomi Kobayashi et est accessible à la fois depuis un smartphone et un PC, car il est optimisé pour les deux appareils.

Pour commencer à utiliser ce simulateur de conduite, il vous suffit d’accéder à son site Web et de cliquer sur le bouton Démarrer. Une fois la simulation lancée, vous n’avez qu’à écrire dans la boîte de recherche qui se trouve en haut à gauche le nom de la ville que vous souhaitez traverser ou encore le nom d’un lieu emblématique de ladite ville comme un monument ou un terrain de football. Une fois cela fait, vous devez appuyer sur le bouton Go qui se trouve à droite du champ de recherche et Driving Simulator vous emmènera à l’endroit que vous avez choisi.

Pour vous déplacer dans la ville que vous avez choisie avec votre véhicule virtuel, il vous suffit d’utiliser les touches fléchées de votre clavier d’ordinateur ou les touches virtuelles si vous le faites depuis un téléphone portable, bien que l’expérience d’utilisation de ce simulateur sur un PC soit beaucoup plus satisfaisant que sur un smartphone.

Driving Simulator dispose d’une série d’options pour personnaliser encore plus votre expérience de conduite, car il vous permet de choisir entre une voiture et un bus, de choisir entre trois types de vue : carte, satellite et hybride ou de personnaliser l’angle d’inclinaison de la caméra ( avec les boutons de caisse vers le haut et vers le bas).

L’un des détails les plus curieux de ce simulateur de conduite gratuit est qu’il n’y a pas d’accidents de la circulation, car le véhicule passera par-dessus des bâtiments ou tout autre obstacle pour éviter les collisions.

