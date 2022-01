En Chine, ils se sont vendus comme des churros, mais le OnePlus 10 Pro pourrait atteindre l’Europe avec "quelques" changements

L’impressionnant nouveau OnePlus 10 Pro est déjà une réalité réussie en Chine, bien qu’en Europe nous continuerons à attendre pour le moment et pourrions même le recevoir avec quelques modifications matérielles.

Nous ne sommes qu’à 13 jours en 2022 et sans aucun doute le spectaculaire OnePlus 10 Pro sera l’un des téléphones de l’année dans l’industrie des smartphones, et ce sera peu importe combien OnePlus tire déjà sur le marché le plus haut de gamme sans compter sur les prix et sans penser aux tueurs phares, en oubliant un peu au passage leur ADN et leur raison d’être.

La vérité est qu’un accord avec OPPO et la fusion des deux sociétés ont positionné OnePlus comme un fabricant de plus, avec tout le potentiel pour fabriquer des téléphones mobiles de la meilleure qualité et rivaliser avec n’importe qui pour le trône Android, donc la signature de Pete Lau n’a pas raté l’occasion de préparer un smartphone de très haut niveau qui a réussi en Chine au moins dans ses premiers pas.

Sans surprise, OnePlus a fourni le meilleur matériel que l’on puisse trouver sur le marché aujourd’hui, sous un boîtier avec une excellente conception et construction qui rappelle assez le meilleur de Samsung, mais cette fois encore en ajoutant une firme de photographie mobile comme Hasselblad qui vient confirmer le pari le plus ambitieux de l’histoire de OnePlus.

Il n’est donc pas étrange que, comme nous l’ont dit des collègues de SlashGear à la suite des propres publications de OnePlus sur Weibo, son nouveau produit phare a levé plus de 100 millions de yuans dès sa mise en vente, OnePlus dit qu’en seulement 1 seconde, épuisant toutes les unités disponibles – certaines 18 000 à 21 000 – dès le premier cycle de fabrication.

Le nouveau OnePlus 10 Pro triomphe en Chine, bien qu’en Europe, il semble que nous devrons continuer à attendre son arrivée, qui, en outre, pourrait être apportée avec quelques modifications pour atténuer la crise mondiale des composants.

OnePlus 10 Pro : fonctionnalités, prix et toutes les informations officielles

Selon des sources d’information, des représentants de la société de Shenzhen ont confirmé que le OnePlus 10 Pro qui sera présenté en Europe et dans d’autres régions aura « de légers changements dans certaines spécifications en fonction de la disponibilité », mais sans offrir trop de détails. À quels changements font-ils référence à?

Il est évident que face à une crise mondiale des composants comme celle actuelle, les pénuries nous obligent à chercher des solutions telles que la duplication des chipsets que nous avons toujours eu chez Samsung, proposant ses Exynos en Europe et dans d’autres régions alors que dans le Aux États-Unis et sur certains marchés d’Asie, ils ont vendu les mêmes smartphones avec du matériel source Qualcomm.

Il ne faut en aucun cas s’attendre à ce que le changement mentionné dans OnePlus soit aussi important que le remplacement du Snapdragon 8 Gen 1, il est donc très probable que le OnePlus 10 Pro européen continuera à être identique en esthétique et finitions., ainsi que dans les parties principales de la plate-forme matérielle, bien qu’offrant sûrement des configurations de mémoire moins ou plus mesurées.

OnePlus 10 Pro, galerie de photos

A ce stade, il est difficile de porter des jugements de valeur sans aucune information fiable, même si le plus logique pour faciliter la fabrication et la logistique est que les versions internationales du OnePlus 10 Pro limitent les options dans les tons de couleurs et/ou les configurations de mémoire… Nous Je verrai de toute façon à quels changements OnePlus fait référence !

Certains médias ont même émis l’hypothèse que la certification IP68 qui garantit sa résistance aux liquides pourrait éventuellement tomber, bien qu’il ne s’agisse que de spéculations.

Ce sur quoi nous sommes tous d’accord, c’est que la logique serait de limiter les options, tant dans les nuances de couleurs que dans les capacités de mémoire, pour avoir plus d’unités d’une configuration standard qui faciliterait la fabrication et la logistique, mais jusqu’à ce que OnePlus fasse des confirmations officielles au Difficile pour l’instant de vous proposer des informations fiables… Il va falloir être attentif aux mouvements de OnePlus !

Les caméras du OnePlus 10 Pro, en profondeur : ultra grand angle de 150º, mode RAW Pro et bien plus encore

