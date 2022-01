Microsoft Teams met à jour son application pour iOS et Android avec cette fonction ‘Walkie-talkie’ très utile

Deux ans après son introduction, Microsoft publie enfin la fonctionnalité de ‘Walkie-talkie’ pour que Teams devienne également l’outil parfait pour les professionnels.

Nous savions depuis un certain temps que Microsoft préparait cette option de talkie-walkie pour Teams, une fonctionnalité spéciale qui serait prête très bientôt pour augmenter les options de communication de l’outil de travail collaboratif en ligne le plus utilisé sur la planète, s’intégrant parfaitement dans les applications. de Teams pour mobile sur iOS et Android.

En fait, l’idée de Microsoft est que Teams est également l’outil parfait pour les travailleurs de première ligne tels que les pompiers, les agents de santé, les services d’urgence, les forces de l’ordre ou tout autre professionnel qui utilise des appareils push-to-talk dans leur travail quotidien. , bien que dans ce cas les communications fonctionnent via les données mobiles ou le Wi-Fi.

Es obvio que esto limita en parte la funcionalidad de Teams como walkie, pues el dispositivo necesitará estar siempre conectado a Internet, aunque también ofrece versatilidad para una herramienta que con la pandemia y el trabajo en remoto se ha convertido en casi imprescindible para infinidad de equipos de travail.

Quoi qu’il en soit, après deux ans de développement, Microsoft a rendu public aujourd’hui le déploiement de cette fonctionnalité dans les applications Teams pour téléphones mobiles, nous indiquant aux confrères de The Verge qu’elle commence son voyage à la fois sur Android et iOS pour atteindre toutes les personnes.

Fonctionnement de Microsoft Teams : guide de démarrage

Non seulement cela, et c’est que Microsoft a également annoncé un accord avec Zebra Technologies, une société spécialisée dans les appareils pour professionnels, qui permettra aux prochains smartphones du fabricant du Lincolnshire, dans l’Illinois, d’implémenter un push-to exclusif. -bouton de conversation avec lequel nous pouvons activer directement cette fonctionnalité de Teams, via une activation physique, indispensable par exemple pour ceux qui travaillent avec des gants de sécurité.

La vérité est que ces fonctions, qui sont plus basiques, sont précisément les plus oubliées dans les outils de communication et de messagerie les plus populaires d’aujourd’hui, avec Teams atteignant désormais le push-to-talk, WhatsApp permettant uniquement l’envoi d’audio asynchrone enregistré auparavant ou Apple présentant son propre technologie de talkie-walkie en 2018 pour l’Apple Watch, une option qui fonctionne sur les appels FaceTime.

Présentation par Microsoft de l’option Talkie-walkie dans Teams

Vous n’êtes sûrement pas nombreux à utiliser cette nouvelle option Teams au quotidien, même si pour certains ce sera utile au travail et pour d’autres ce sera simplement amusant, pouvoir communiquer directement avec vos amis, collègues ou famille par push -de-parler via l’outil Microsoft.

Quoi qu’il en soit, nous ne voulions pas terminer sans vous laisser avec la vidéo publiée par la firme de Redmond pour vous expliquer le fonctionnement de cette option Walkie-talkie dans Teams… A ne pas manquer !

19 applis indispensables pour le télétravail

Rubriques connexes : Applications, Applications gratuites, Microsoft