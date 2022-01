Non, les téléphones Xiaomi n’incluent pas d’outils de censure à l’intérieur

Une enquête menée par l’organisme fédéral allemand de surveillance de la cybersécurité a déterminé que les téléphones Xiaomi ne censurent pas le contenu.

À la fin de l’année dernière, le gouvernement lituanien a partagé une série de recommandations, dont une adressée aux propriétaires d’appareils Xiaomi. L’agence a été énergique en suggérant aux consommateurs de « ne pas acheter de nouveaux téléphones » de la marque et de « débarrassez-vous de ceux que vous avez déjà achetés le plus rapidement possible ».

La controverse est née à la suite d’une enquête menée par un groupe de chercheurs en sécurité associés au gouvernement lituanien, dans laquelle il a été découvert que les appareils de la marque auraient un logiciel de censure intégré, capable de détecter et de censurer le contenu spécifique à distance des appareils des utilisateurs. . Parmi les concepts au sein de la liste noire de Xiaomi, on retrouverait « Tibet libre », « vive l’indépendance de Taïwan » ou « mouvement démocratique ».

Peu de temps après, Xiaomi est sorti pour se défendre, assurant qu’à aucun moment il n’effectuerait de processus de censure de contenu sur les appareils de ses utilisateurs, bien qu’il n’ait pas nié qu’il en avait la capacité.

Aujourd’hui, le comité fédéral allemand de surveillance de la cybersécurité, le BSI, a affirmé n’avoir trouvé aucune preuve liée à ces prétendues fonctionnalités de censure sur les téléphones portables fabriqués par la marque chinoise.

Les téléphones Xiaomi ne censurent pas le contenu, selon le BSI

Dès le début, il était indiqué que la « liste noire » présente dans le logiciel des appareils Xiaomi, connue sous le nom de « MiAdBlocklist », était destinée à être utilisée dans les appareils Xiaomi vendus en Chine. Cependant, il serait présent dans les appareils vendus dans le reste du monde, même s’il n’était pas activement utilisé.

Dans une enquête ultérieure, l’organisme fédéral allemand de surveillance de la cybersécurité a déterminé qu’aucune anomalie n’a été trouvée qui nécessiterait une enquête plus approfondie ou des mesures supplémentaires.

À son époque, les gens de XDA ont déjà mené une enquête indépendante dans laquelle il a été déterminé que cette liste noire de termes était utilisée pour filtrer les publicités affichées dans le système d’exploitation, et non pour censurer le contenu des utilisateurs eux-mêmes.

Par conséquent, il semble que les utilisateurs de mobiles Xiaomi puissent continuer à les utiliser sans craindre d’éventuelles mesures de censure ou de blocage de contenu.

Sujets connexes : Téléphones portables, Téléphones portables chinois, Xiaomi