Le Motorola Edge 30 Ultra dévoilé : il aura son propre stylet et un étui pour le ranger

Le Motorola Smart Stylus est un stylet qui se connecte via Bluetooth à votre smartphone et prend en charge les gestes aériens et la charge sans fil, et le Motorola Edge 30 Ultra Folio nous permet de loger le stylet sur son dos lorsque vous ne l’utilisez pas.

Après que Xiaomi a présenté sa nouvelle gamme de terminaux franchisés, les Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro et Xiaomi 12X, en fin d’année dernière et que Samsung prépare le lancement imminent de ses nouveaux fleurons, les Galaxy S22, d’autres constructeurs de smartphones continuent de travailler pour finaliser leurs alternatives dans la fourchette haute pour ce 2022.

L’une de ces marques est Motorola, qui continue de préparer l’arrivée sur le marché du Motorola Edge 30 Ultra, un terminal dont nous avons déjà avancé certaines de ses spécifications récemment et dont nous pouvons maintenant confirmer qu’il aura son propre stylet et avec un couvercle pour le ranger.

Voici le Motorola Smart Stylus et l’étui Folio du Motorola Edge 30 Ultra

Les gars de XDA-Developers ont reçu des informations exclusives d’une source fiable qui a révélé que le nouveau terminal haut de gamme de Motorola, l’Edge 30 Ultra, aura deux accessoires qui ne passeront pas inaperçus : son propre stylet, le Motorola Smart Stylus, et un étui pour le ranger, le Folio Case.

Le Motorola Smart Stylus, que vous pouvez voir dans les rendus que nous vous laissons ci-dessous, est un stylet qui se connecte au smartphone via Bluetooth, qui prend en charge les gestes dans les airs et est compatible avec la recharge sans fil. Grâce à ces gestes, le stylet du Motorola Edge 30 Ultra peut être utilisé comme une air mouse avec un écran externe et en plus, son seul bouton physique peut être utilisé pour contrôler la lecture de contenu multimédia.

Lorsque ce stylet est connecté à l’appareil, une bulle avec des informations pertinentes sur le stylet telles que son niveau de charge ou les applications compatibles avec ce stylet s’affiche dessus.

Selon la source consultée, ce stylet porte le nom de famille « next-gen », ce qui semble indiquer qu’il aura plus de fonctions que le Motorola Moto G Stylus (2022) et que, par conséquent, il ressemblera davantage à celui-ci. équipé par le Samsung Galaxy S21 Ultra.

Le deuxième accessoire exclusif du Motorola Edge 30 Ultra est une couverture Folio, que vous pouvez également voir dans les images que nous vous laissons sur ces lignes, qui peut abriter le Motorola Smart Stylus sur le dos lorsque nous ne l’utilisons pas. Cet étui sert non seulement à protéger le téléphone et à abriter le stylet, mais interagit également avec le smartphone, car il a une bande ouverte au centre de l’avant où l’écran est toujours allumé et lorsque nous recevons un appel, nous pouvons répondre ou rejeter sans ouvrir cette mallette.

De plus, cet étui nous avertit lorsque le stylet est resté longtemps hors de lui sans être utilisé et nous pouvons le recharger sans fil lorsqu’il est à l’intérieur de l’étui. Au niveau logiciel, nous pouvons configurer ce boîtier pour que, lorsque le stylet en est retiré, une certaine application s’ouvre, pouvant choisir quelle application ouvrir si l’écran mobile est verrouillé ou déverrouillé ou si Bluetooth est automatiquement activé.

Selon cette fuite, ces deux accessoires exclusifs pour le Motorola Edge 30 Ultra seront commercialisés ensemble, en un seul pack, mais nous ne savons toujours pas s’ils seront lancés avec le smartphone ou si, au contraire, ils seront présenté un peu plus tard.

