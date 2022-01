Xiaomi lance un thème MIUI spécial basé sur Spider-Man

Ce thème spécial Spider-Man pour mobiles Xiaomi avec MIUI est un génie… que vous ne pourrez pas avoir pour l’instant.

A l’occasion de la première de Spider-Man : No Way Home, Xiaomi a décidé de s’associer à Marvel Studios et Columbia Pictures, pour offrir aux utilisateurs de MIUI la possibilité de personnaliser leurs téléphones avec un thème exclusif inspiré du web shooter.

Le thème a été annoncé par Redmi lui-même, et les utilisateurs de terminaux Xiaomi peuvent le télécharger entièrement gratuitement pour personnaliser leurs mobiles. De plus, la marque a introduit une animation saisissante pour amener le super-héros sur l’écran d’accueil des appareils.

Le nouveau thème Spider-Man pour mobiles Xiaomi… qui n’est disponible qu’en Chine

Pour l’instant, le nouveau thème Spider-Man pour MIUI est exclusif à la Chine. Les utilisateurs du reste du monde n’ont pas la possibilité de télécharger et d’appliquer le thème via le magasin de contenu numérique MIUI. Il est très probable que, dans les prochains jours, quelqu’un puisse obtenir le fichier du thème pour procéder à son installation manuelle sur les appareils vendus dans le reste du monde.

Les meilleurs fonds d’écran Spider-Man pour votre mobile

Le thème en question introduit de nouvelles icônes, des sons système, une palette de couleurs inspirée du costume de Spider-Man, des fonds d’écran exclusifs, etc. De plus, une animation de Spider-Man apparaît sur l’écran d’accueil au cas où vous la demanderiez à l’assistant virtuel de Xiaomi, Xiao AI.

Bien qu’il ne soit pas actuellement disponible en dehors de la Chine, il existe de nombreux autres thèmes pour MIUI qui peuvent être téléchargés via la boutique. De plus, Xiaomi donne la possibilité de créer ses propres thèmes pour MIUI, il est donc possible d’en créer un basé sur ce nouveau thème exclusif.

