Du chien-robot au mobile : c’est ainsi que Xiaomi a exporté l’impressionnant autofocus du CyberDog vers le Xiaomi 12

Zeng Xuezhong, vice-président senior de Xiaomi, explique comment ils ont exporté la technologie de l’impressionnant CyberDog pour améliorer les caméras de leur nouveau Xiaomi 12.

Il n’y a pas de mobile phare dans l’industrie qui ne se vante pas de la photographie mobile aujourd’hui, il nous semble donc évidemment étrange que Xiaomi ne l’ait pas annoncé en grande pompe lorsqu’il nous a présenté le Xiaomi 12 il y a quelques jours.

C’était peut-être un coup préparé pour l’atterrissage du Xiaomi 12 Ultra excessif et impressionnant que nous connaîtrons plus tard, même si finalement le géant de Haidian a pensé que c’était une bonne idée de nous dire comment son chien robotique le CyberDog a exporté la technologie de mise au point automatique intelligente pour améliorer résultats du Xiaomi 12 en photographie mobile.

L’information a été publiée, en fait, par le propre vice-président senior de Xiaomi, Zeng Xuezhong, sur son compte sur le populaire réseau social chinois Weibo, et peu de temps après, elle s’est propagée comme une traînée de poudre à travers des médias spécialisés tels que GizmoChina, où ils nous ont expliqué cette symbiose entre les caméras de l’intéressant CyberDog et le nouvel autofocus intelligent du Xiaomi 12 qui nous permettra de prendre des photos de la meilleure qualité même des animaux domestiques ou des enfants en mouvement.

La technologie en question s’appelle CyberFocus, et elle dispose d’un algorithme de mise au point automatique amélioré par l’IA qui peut déterminer plus précisément les contours de tout objet, animal ou personne, permettant ainsi à l’appareil photo de mieux se concentrer sur l’ensemble du sujet de la prise de vue et pas seulement sur un seul. partie. Il s’agit sans aucun doute d’une belle incitation pour les smartphones qui ont levé pas moins de 250 millions d’euros lors de ses 5 premières minutes de mise en vente en Chine, nous ne pouvons donc qu’attendre pour le tester et l’analyser en profondeur.

Xiaomi 12 et 12 Pro, le nouveau haut de gamme de Xiaomi est disponible en deux tailles et lance le Snapdragon 8 Gen 1

C’est ainsi que fonctionne la technologie CyberFocus dans le Xiaomi 12, selon Zeng Xuezhong

Le post publié sur Weibo par le vice-président senior du géant de Haidian se lit comme suit, expliquant directement aux utilisateurs comment et pourquoi CyberFocus a été implémenté du CyberDog aux smartphones Xiaomi 12 :

Xiaomi a interrogé sa base d’utilisateurs, et la plainte la plus courante concernant l’appareil photo était que leurs téléphones n’étaient pas en mesure de se concentrer correctement sur les sujets, malgré les tentatives de mise au point manuelles à plusieurs reprises. Des arcs-en-ciel aux couchers de soleil en passant par les premiers-nés bien-aimés des mères se déplaçant devant l’objectif, certaines scènes ont toujours été difficiles à capturer et à mettre au point. Par conséquent, chez Xiaomi, nous avons pensé que ce serait une bonne idée de conserver notre « technologie de suivi propriétaire » appelée CyberFocus et que nous avions implémentée dans le CyberDog, nous avons donc décidé de l’implémenter dans les caméras de nos téléphones phares Xiaomi 12.

Comme nous l’avons expliqué, CyberFocus est capable de mieux reconnaître les sujets et de déterminer avec précision leur position, bien que dans ce cas, il ne sera pas utilisé pour suivre le propriétaire du chien robotique de Xiaomi, mais plutôt pour que les caméras puissent mieux se concentrer sur tout le protagoniste. d’une scène, et pas seulement à la partie où nous plaçons la mise au point manuelle.

C’était peut-être l’un des plus gros problèmes de tout système de photographie mobile, et c’est que lorsque nous voulions nous concentrer sur notre chien, par exemple, l’appareil photo se concentrait uniquement sur la tête ou sur les oreilles, et une partie floue du corps se mélangeait avec l’arrière-plan en ne le reconnaissant pas comme l’objet sur lequel se concentrer.

CyberFocus évite cela car il permet à l’appareil de définir précisément les contours grâce à l’intelligence artificielle, nous n’aurons donc plus à nous soucier qu’une photo soit floue, peu importe combien l’enfant ou l’animal, qui sont les protagonistes, bouge de l’instantané. Même si notre animal quitte la scène et rentre, les algorithmes le reconnaîtront automatiquement et se concentreront à nouveau sur lui.

Le vice-président senior de Xiaomi dit que dans ses tests, la fonctionnalité de CyberFocus sur les mobiles a été plus que satisfaisante, et à titre d’exemple, ils nous montrent plusieurs captures de certains chiens qui ne sont évidemment pas restés immobiles longtemps pour la photo, bien que nous aimerions l’essayer nous-mêmes dès que nous aurons une unité de test du Xiaomi 12 entre les mains.

Malheureusement, en Espagne, il faudra encore attendre quelques semaines pour l’arrivée des nouveaux fleurons Xiaomi, qui ont commencé leurs ventes en Chine avec un grand succès et des prix autour de 600 euros pour le modèle le moins performant de la famille. .

A quoi sert CyberDog, le chien robotique de Xiaomi ?

