Crash épique pour les meilleurs écouteurs de Sony : son sans fil haut de gamme et suppression active du bruit

Si vous avez toujours voulu avoir des étuis chics, c’est le moment : méfiez-vous de cette bonne affaire de Sony.

S’il y a des écouteurs qui se démarquent en ce moment sur la scène technologique, ce sont les Sony WH-1000XM4. Chargés de spécifications haut de gamme, ils sont l’un des meilleurs achats que les amateurs de son puissent faire, surtout maintenant que leur prix a subi une réduction importante sur Amazon.

Et c’est que pour un temps limité, ses 380 euros officiels appartiennent au passé. Alors que le modèle noir est tombé à 299 euros, le modèle argenté ne coûte que 247,99 euros, un prix absolument dérisoire qui bonifie même le montant du dernier Black Friday.

Vous pouvez constater par vous-même chez CamelCamelCamel qu’il s’agit du prix le plus bas de toute l’histoire de ces écouteurs haut de gamme. Une aubaine dont nous vous recommandons de profiter car, très certainement, elle ne durera pas longtemps.

Achetez le Sony WH-1000XM4 au meilleur prix sur Amazon

Ces Sony WH-1000XM4 sont du pur caviar pour vos oreilles. Ils sont livrés avec certaines des meilleures suppressions de bruit et une qualité sonore exceptionnelle sur le marché, ainsi qu’une multitude de fonctionnalités haut de gamme pour une expérience sonore haut de gamme.

Pour commencer, ils présentent une conception entièrement réglable et légère qui vous permettra de les porter toute la journée sans que vous vous en rendiez compte. Et attention, car le gars qui écrit ces lignes est complètement abonné : ce sont les écouteurs que j’utilise pour travailler et oui, ils sont terriblement confortables.

Ensuite, nous avons des commandes, des capteurs et des fonctionnalités de toutes sortes. Utilisez les commandes tactiles pour contrôler le volume, changer de piste ou réduire la suppression du bruit (vous pouvez activer le mode transparence en plaçant votre main sur le casque) ; mettez automatiquement la lecture en pause en retirant vos écouteurs et redémarrez-la en les mettant ; atténuer la suppression du bruit et mettre la musique en pause avec votre voix (Parlez pour discuter); change le type d’annulation de bruit sans rien faire en fonction de l’environnement… Vous n’avez pas vu d’écouteurs comme ceux-ci !

Comme si cela ne suffisait pas, ils sont compatibles avec Alexa et l’assistant Google ainsi qu’avec 360 Reality Audio et comprennent un étui rigide dans lequel vous pouvez les ranger (ils se plient facilement) ainsi que leurs différents accessoires.

Enfin, au niveau de la batterie, les Sony WH-1000XM4 maintiennent une autonomie allant jusqu’à 30 heures avec une charge complète, incluant également une charge rapide qui leur donne 5 heures de batterie avec une recharge de seulement 10 minutes.

Si vous y réfléchissez encore, gardez à l’esprit que, pour moins de 250 euros, vous ne trouverez pas d’écouteurs avec suppression du bruit aussi avancés que celui-ci, qui non seulement s’adapte à l’environnement en analysant des variables telles que le bruit ou l’atmosphère pression, mais aussi à votre propre profil sonore, ce qui signifie que lorsque vous utilisez ces écouteurs dans le métro ou dans un environnement avec des gens, vous n’entendrez absolument aucun bruit. En bref : des écouteurs parfaits pour voyager, étudier ou travailler avec toutes les garanties d’un titan de l’audio comme Sony.

