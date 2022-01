Ces 2 best-sellers Xiaomi Redmi sont prêts à être mis à jour vers MIUI 13 et Android 12

Redmi, la sous-marque phare de Xiaomi, aura bientôt MIUI 13 et Android 12 pour ses téléphones de référence, les Redmi Note 10 et Note 10 Pro.

Depuis l’atterrissage du Xiaomi 12, nous connaissons également la dernière version de MIUI avec la base d’Android 12, qui dans son cas a commencé presque immédiatement le déploiement de pratiquement tout le catalogue Xiaomi et ses sous-marques bien chargées de nouvelles et d’améliorations, présentant également une feuille de route afin que les utilisateurs puissent savoir à l’avance quand ils mettront approximativement à jour leurs appareils.

Dans tous les cas, nous serons toujours attentifs aux appareils les plus importants du géant chinois, puisqu’ils sont évidemment parmi les meilleurs vendeurs de l’industrie, donc cette fois vous serez intéressé de savoir que le Redmi Note 10 et le Redmi Note 10 Pro , références de la marque spin-off de Xiaomi, ils sont presque prêts à recevoir leur package de mise à jour vers Android 12 avec le skin MIUI 13.

Des collègues de GizmoChina nous en ont parlé, précisant également que, heureusement et sans servir de précédent, la mise à jour n’est pas seulement préparée pour les modèles chinois du Redmi Note 10, mais aussi pour les versions internationales du Redmi Note 10 (mojito) et le Redmi Note 10 Pro (sweet), qui devrait être mis à jour très prochainement au moins deux variantes régionales.

Nous savons déjà que c’est précisément le grand problème de Xiaomi, qui lance toujours d’innombrables variantes de tous ses appareils sur différents marchés, il est donc bon de savoir que des mises à jour sont préparées pour les modèles les plus vendus au monde tels que ces Redmi Note 10.

Xiaomi officialise le calendrier des mises à jour de MIUI 13 pour tous ses mobiles

Nous détaillons maintenant les modèles et les compilations déjà prêts et repérés dans les communautés MIUI, afin que vous puissiez les rechercher si tel est votre cas :

Redmi Note 10 Global : V13.0.1.0.SKGMIXM EEE : V13.0.1.0.SKGEUXM

Redmi Note 10 Pro Global : V13.0.1.0.SKFMIXM EEE : V13.0.1.0.SKFEUXM



Il ne reste plus qu’à attendre le lancement officiel via OTA des mises à jour, et surtout que Xiaomi continue avec le reste des compilations pour les autres variantes régionales du Redmi Note 10, sûrement les stars du catalogue Redmi et l’une des terminaux les plus vendus par le géant Haidian sur la planète.

Dans tous les cas, des sources chinoises affirment que la distribution pourrait encore prendre quelques semaines si Xiaomi décide de préparer d’abord toutes les variantes et de ne pas publier la mise à jour vers MIUI 13 en partie… Nous serons attentifs !

MIUI 13 est désormais officiel, toutes les actualités et les téléphones Xiaomi compatibles avec la mise à jour

Sujets connexes : MIUI, Téléphones, Téléphones chinois, Xiaomi