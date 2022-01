Ce nouveau jeu Square Enix est entièrement gratuit et sans publicité : téléchargez ChocoboGP maintenant

ChocoboGP’ est un jeu de course simple et divertissant dans lequel vous devrez surmonter tous les obstacles qui se présentent à vous pour atteindre la ligne d’arrivée.

Square Enix est un développeur bien connu de jeux vidéo pour console et PC qui possède également un vaste catalogue de jeux pour plateformes mobiles tels que des titres des sagas Final Fantasy et Dragon Quest, Chrono Trigger ou Legend of Maná.

Jusqu’à présent, tous les jeux mobiles de ce développeur étaient soit payants, soit dotés d’achats intégrés, mais le nouveau jeu de Square Enix brise ce moule car il est entièrement gratuit et ne contient ni publicité ni achats intégrés : c’est tout ce que vous devez savoir sur ChocoboGP ‘.

Voici ChocoboGP’, le premier jeu totalement gratuit de Square Enix

Square Enix vient de publier dans le Google Play Store son nouveau jeu mobile, ChocoboGP ‘, un titre qui se distingue par être le premier de son catalogue à être totalement gratuit, car en plus de ne pas avoir à payer pour y jouer, il le fait aussi pas de publicité ni d’achats intégrés.

ChocoboGP’ est un jeu de course simple et divertissant dans lequel vous devrez emmener Chocobo et Atla le moguri jusqu’à la ligne d’arrivée avec un skateboard motorisé et obtenir autant de trésors que possible, mais pour cela, vous devrez surmonter toutes sortes d’obstacles sans perdez l’équilibre, car si cela se produit, vous laisserez tomber tous les trésors que vous avez collectés et vous n’aurez d’autre choix que de les collecter et de vous repositionner pour passer à autre chose.

Chaque fois que vous atteignez la fin d’une phase, vous recevrez une monnaie virtuelle, que vous ne pouvez pas acheter avec de l’argent réel, que vous pourrez utiliser pour améliorer votre skate et avancer plus rapidement dans le jeu.

La mécanique du jeu est vraiment simple, puisque vous n’avez que deux boutons : accélérer et freiner, sur lesquels vous devrez appuyer pour atteindre la ligne d’arrivée le plus rapidement possible.

ChocoboGP’ est un jeu gratuit, sans publicité et sans achats intégrés que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers le Play Store que nous vous laissons ci-dessous. Pour y jouer, vous devrez avoir un smartphone avec Android 6 ou supérieur et avec au moins 100 Mo d’espace libre.

