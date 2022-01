Sony annonce qu’il ne participera pas au Mobile World Congress 2022

La première grande marque à annuler sa participation au Mobile World Congress en 2022 est Sony : elle n’assistera pas en personne au salon.

Sony est le premier grand opérateur téléphonique à annoncer l’annulation de sa participation au MWC 2022 à Barcelone. La firme japonaise a confirmé dans un communiqué partagé par Europa Press qu’elle n’aura pas son propre stand au salon de la téléphonie, qui est prévu fin février-début mars.

Ce sera donc la troisième année consécutive au cours de laquelle Sony décide de ne pas participer au Mobile World Congres à Barcelone, un salon que Sony a régulièrement utilisé pour présenter au monde ses nouvelles propositions pour la famille Sony Xperia.

Il y aura des nouvelles de Sony, mais elles ne seront pas montrées au salon de Barcelone

Après une édition 2020 annulée, et une autre, en 2021, avec un minimum de participation historique, la GSMA aborde le nouvel épisode de son principal salon de la téléphonie avec plus d’optimisme. Il y a quelques jours, l’organisation de l’événement a assuré que les plans pour tenir le salon en personne les jours entre le 28 février et le 3 mars se poursuivaient malgré les progrès de la variante Omicron.

Mais cela ne signifie pas que toutes les entreprises vont faire leur part. Au cours des deux années précédentes, nous avons déjà vu comment le filet d’entreprises qui ont décidé de se démarquer du salon se répétait de plus en plus, jusqu’à ce que peu à peu quelques marques soient présentes en personne.

Sony, de son côté, a décidé d’être l’une des premières grandes entreprises à annoncer son abandon du mode présentiel du salon. Malgré cela, la société prévoit de maintenir la stratégie de présentation en ligne que la marque a utilisée au fil des ans pour présenter au monde des modèles tels que le Sony Xperia 1 III ou le Sony Xperia 5 III. Curieusement, la firme japonaise était présente au CES 2022 de Las Vegas qui s’est tenu au début de ce mois de janvier.

Mobile World Congress : historique de l’événement mobile le plus important de chaque année

Il est donc très probable que la firme présentera de nouveaux produits au sein de la série Xperia dans le cadre du Mobile World Congress 2022, malgré le fait qu’ils ne seront pas physiquement présents au salon de la téléphonie de Barcelone.

Sujets associés : Événements, Sony, Sony Xperia