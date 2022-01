C’est le realme 9 Pro, avec processeur Snapdragon 695 et triple caméra arrière

Le realme 9 Pro sera le prochain membre de la famille realme 9, et aujourd’hui, nous avons un premier aperçu de sa conception et de ses fonctionnalités.

La famille realme 9 a fait ses débuts il y a quelques jours à peine avec le realme 9i, le modèle le plus abordable de la nouvelle famille de terminaux milieu de gamme de la marque. Mais très bientôt, de nouveaux modèles rejoindront cette série tant attendue.

L’un d’eux sera le realme 9 Pro, dont nous avons aujourd’hui pu connaître les caractéristiques et les caractéristiques de conception grâce à une fuite du portail SmartPrix.

Écran 120 hertz et appareil photo 64 mégapixels pour le prochain realme 9 Pro

Les différentes images partagées nous permettent de jeter un œil au design du realme 9 Pro, dont l’apparence ne sera pas très différente de celle du realme 9i présenté il y a quelques jours. Vous pouvez voir comment l’appareil a un dos avec une finition brillante, où toute la proéminence tombe sur le module de caméra surélevé, qui abrite trois capteurs différents.

En plus de la finition noire, le realme 9 Pro devrait arriver dans deux autres teintes : vert et bleu.

En ce sens, on parle d’un appareil photo principal de 64 mégapixels, d’un capteur de 8 mégapixels associé à un objectif ultra grand-angle, et d’un appareil photo macro de 2 mégapixels. Son capteur pour selfies sera situé dans un trou dans le coin supérieur gauche de l’écran, et il aura une résolution de 16 mégapixels.

Sa face avant est occupée par un écran AMOLED de 6,59 pouces de diagonale avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz et un lecteur d’empreintes digitales intégré. Tout cela sera soutenu par un processeur Qualcomm Snapdragon 695 avec modem 5G intégré, et une configuration avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage sera disponible. De plus, on sait que sa batterie aura une capacité de 5 000 mAh.

Pour l’instant, il n’y a pas de date prévue pour la présentation du realme 9 Pro. Très probablement, sa présentation aura lieu à un moment donné du premier trimestre de l’année, et que d’autres modèles tels que le realme 9 ou le realme 9 Pro Max.

Sujets connexes : Téléphones, Téléphones chinois, Realme