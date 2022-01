L’OPPO Find X5 Pro aura un processeur Snapdragon 8 Gen 1 et une triple caméra arrière de 50 MP

L’OPPO Find X5 Pro sera équipé d’un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution QHD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une caméra selfie de 32 MP et une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide filaire de 80 W et sans fil de 50 W. .

Après avoir présenté son premier smartphone pliable à la fin de l’année dernière, l’OPPO Find N, le constructeur chinois travaille désormais au lancement de sa nouvelle gamme de terminaux de franchise, qui sautera un certain nombre et s’appellera OPPO Find X5 et non Find X4 comme déjà répandu.

En ce sens, après avoir récemment divulgué la conception du modèle le plus avancé de cette nouvelle série, certaines des principales caractéristiques de l’OPPO Find X5 Pro ont maintenant été révélées, un appareil qui aura un processeur Snapdragon 8 Gen 1 et avec un triple caméra arrière de 50 MP.

Les spécifications de l’OPPO Find X5 Pro, révélées

Comme nous le disent les gars de Gizmochina, le célèbre leaker Abhishek Yadav a partagé sur Twitter une capture d’écran des informations publiées par le leaker chinois Digital Chat Station sur le réseau social Weibo, qui a ensuite été supprimée.

Dans ce tweet, que nous vous laissons ci-dessous, Yadav répertorie les principales caractéristiques de l’OPPO Find X5 Pro, en commençant par son numéro de modèle, qui est PFEM10. Ainsi, selon cette fuite, le nouveau produit phare d’OPPO aura un écran AMOLED LTPO de 6,7 pouces avec une résolution QHD + de 3216 x 1440 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz et avec le processeur Qualcomm le plus avancé à ce jour, le nouveau Snapdragon 8 Gen 1, qui sera accompagné de la puce MariSilicon X d’OPPO dédiée à la photographie.

Dans la section photographique, l’OPPO Find X5 Pro sera équipé d’un triple module de caméra arrière composé d’un capteur principal de 50 mégapixels, plus précisément le Sony IMX766, d’un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels et d’un troisième capteur de 13 mégapixels. aucune autre information n’a encore été révélée.

En ce qui concerne la caméra frontale, le nouveau terminal phare d’OPPO comportera le capteur Sony IMX709 avec une résolution de 32 mégapixels.

Un autre des points forts de l’OPPO Find X5 Pro sera son autonomie, car il disposera d’une grosse batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide par câble 80W et sans fil 50W.

Au niveau logiciel, l’OPPO Find X5 Pro arrivera avec Android 12 fonctionnant sous la dernière version de la couche de personnalisation de la société chinoise, ColorOS 12.

Tout semble indiquer que nous n’aurons pas à attendre longtemps pour connaître tous les détails de la nouvelle série de smartphones haut de gamme d’OPPO, puisqu’une série de fuites récentes suggèrent que son lancement aura lieu tout au long du prochain mois de mars.

