Apple pourrait supprimer l’encoche de l’iPhone 14 avec une curieuse solution

Sera-ce le design définitif du nouvel iPhone ? Les derniers indices suggèrent un double trou dans l’écran de l’iPhone 14.

Les indices suggérant qu’Apple abandonnera l’encoche en 2022 se renforcent. Des sources fiables dans l’industrie de l’écran ont assuré avoir suffisamment d’informations pour confirmer qu’Apple envisage, à tout le moins, la possibilité de lancer un iPhone avec un écran perforé, dans le style de ce que l’on peut trouver dans la scène Android pour quelques-uns. années. .

La grande migration : le prochain iPhone verrait des millions d’utilisateurs d’Android passer à Apple

Désormais, de nouveaux indices pointent vers la possibilité qu’Apple puisse pousser ce format plus loin, avec un double trou dans l’écran du prochain iPhone 14.

Double trou dans l’écran du supposé iPhone 14

Sur la base des schémas de conception divulgués, Apple est connu pour expérimenter une solution quelque peu inhabituelle, qui consiste à placer à la fois la caméra et le système Face ID dans deux trous séparés en haut de l’écran de l’appareil.

Dans l’image conceptuelle sur ces lignes, faite par le le créateur Ian Zelbo, vous pouvez voir comment serait la solution appliquée au nouvel iPhone 14, et la différence par rapport au modèle actuel.

L’information vient de l’analyste spécialisé dans l’industrie des écrans Ross Young, qui déjà dans le passé a révélé des données sur des produits inédits de certaines des principales compagnies de téléphone, comme l’inclusion d’un écran 120 Hz dans l’iPhone 13 Pro, ou l’annulation supposée du Google Pixel pliable.

Nous pensons maintenant qu’Apple aura un design trou + pilule sur les modèles iPhone 14 Pro et Pro Max. Le plus petit trou ne sera pas invisible… Le concept à deux trous sera unique à Apple, comme l’encoche, pas similaire à tous les modèles de pilules de Huawei… Voyons ces nouveaux rendus pic.twitter.com/Udt8cTKzPZ – Ross Young (@DSCCRoss) 12 janvier 2022

D’après les données fournies, les deux trous présents sur l’écran auraient une taille différente. Le plus petit et le plus circulaire serait l’appareil photo pour les selfies, tandis que le trou en forme de « pilule » abriterait les capteurs nécessaires pour donner vie à « Face ID ».

La plus grande refonte de l’iPhone depuis longtemps est reconfirmée

De même, il est question de la possibilité que le premier iPhone avec Face ID sous l’écran arrive en 2023 ou 2024, car la technologie ne serait pas prête pour cette année. Quoi qu’il en soit, plus de six mois nous séparent de l’arrivée du nouvel iPhone 14, et beaucoup de choses peuvent changer pendant tout ce temps.

