Les numéros de modèle de ces 12 mystérieux appareils révèlent qu’ils seront lancés sur le marché en avril 2022.

L’activité est constante au sein de Xiaomi et, après avoir présenté, en fin d’année dernière, ses nouveaux terminaux de franchise, les Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro et Xiaomi 12X, le géant chinois travaille déjà au lancement de nouveaux smartphones Xiaomi. , Redmi et POCO pour cette année.

Une bonne preuve en est que nous venons d’apprendre les numéros de modèle de 12 mystérieux appareils Xiaomi qui verront le jour en 2022.

Ce sont les 12 appareils mystérieux qui verront le jour au deuxième trimestre 2022

Comme nous le disent les gars de Gizmochina, le média Xiaomiui a publié une entrée sur son blog officiel dans laquelle il révèle les numéros de modèle de 12 mystérieux appareils Xiaomi qui arriveraient sur le marché au deuxième trimestre de l’année.

Le démesuré Xiaomi 12 Ultra sera ce genre de mobile à un appareil photo collé

La liste complète des numéros de modèle de ces mystérieux appareils Xiaomi est la suivante :

Xiaomi 22041216 : 22041216G-Marque : POCO 22041216C-Marque : Redmi 22041216I-Marque : Xiaomi 22041216UC-Marque : Redmi 22041216UI-Marque : Redmi 22041216UG-Marque : POCO

Xiaomi 22041219 : 22041219I-Marque : Redmi 22041219C-Marque : Redmi 22041219G-Marque : Redmi 22041219NY-Marque : Redmi 22041219PG-Marque : POCO 22041219PI-Marque : POCO



Comme vous pouvez le voir dans la liste précédente, ces 12 numéros de modèle d’appareil Xiaomi sont divisés en deux séries : 22041216 et 22041219.

Le premier est composé d’un appareil Xiaomi, de trois appareils de marque Redmi et de deux autres appareils de marque POCO, tandis que le second comprend quatre appareils de marque Redmi et deux autres appareils de marque POCO.

Selon Xiaomiui, cela pourrait indiquer que les appareils de chaque série feront partie de la même gamme, mais auront des noms et des configurations différents selon la région dans laquelle ils sont commercialisés.

Considérant que tous ces numéros de modèle commencent par 2204 et que les quatre premiers chiffres de ces modèles indiquent l’année et le mois de sortie, il semble assez clair que ces 12 mystérieux appareils Xiaomi arriveront sur le marché en avril 2022.

Le Xiaomi Black Shark 5 Pro à découvert : écran 144 Hz, Snapdragon 8 Gen 1 et charge rapide 120W

Maintenant, il ne nous reste plus qu’à attendre quelques mois pour connaître tous les lancements que Xiaomi nous a préparés pour le deuxième trimestre 2022.

