Vous jouez mal à Wordle : 5 astuces de base pour mieux deviner le mot à la mode

Des carrés et des réseaux sociaux entre les deux, des mots de 5 lettres et un souvenir clair du mythique ‘Lingo’ de Ramoncín… Wordle est le jeu de mode et nous vous apprendrons comment gagner !

Il ne fait aucun doute que Wordle est le phénomène et la sensation du moment comme Flappy Bird ou Among Us étaient à son époque, tous des jeux avec une composante décontractée et des réseaux sociaux entre les deux, la simplicité dans son gameplay et ce peu de défi et frustration que ce puzzle de mots cachés addictif nous soit revenu dès que nous commençons 2022.

Dans quelque chose qui nous rappelle beaucoup le mythique ‘Lingo’ de Ramoncín, l’idée derrière Wordle est aussi simple que complexe, puisqu’on nous demande de découvrir chaque jour un mot caché de cinq lettres, en seulement six tentatives et avec le possibilité de jouer n’importe quoi plus d’une fois par jour.

Il est si facile de penser qu’il est compliqué de l’exécuter, nous allons donc vous apprendre les meilleurs trucs et astuces pour toujours deviner le mot, et même si vous voulez tricher des petits trucs comme avoir des tentatives quotidiennes infinies … Will vous nous accompagnez pour les découvrir ?

Qu’est-ce que Wordle et comment jouer en espagnol ?

À ce stade, de nombreux médias, y compris nous, ont parlé de ce qu’est Wordle et nous avons même expliqué comment jouer à Wordle en espagnol et à partir du mobile lui-même, nous allons donc ici seulement expliquer un mécanisme si simple que pratiquement aucune explication est requis.

En fait, Wordle n’est pas aussi nouveau qu’il n’y paraît, puisque son idée était déjà exploitée par l’émission télévisée « Lingo » il y a quelques années, alors que cette version du jeu en ligne est apparue en octobre de l’année dernière par Josh Wardle, qu’il joué avec sa femme des mois auparavant et quotidiennement. L’explosion est arrivée maintenant, car Wordle comptait environ 90 ou 100 joueurs en novembre 2021 et déjà depuis début janvier, ils avaient dépassé les 300 000.

La courbe d’apprentissage de Wordle est nulle, lorsque vous entrez, vous trouverez une brève explication, six rangées de cinq carrés et un clavier, donc tout ce que vous avez à faire est d’entrer des mots de 5 lettres pour deviner celui qui est caché quotidiennement, bien que dans en réalité, vous ne pouvez le faire qu’en 6 tentatives et en jouant une fois par jour.

Avec chaque mot entré, vous verrez comment les couleurs des lettres changent en suivant ces instructions :

S’ils deviennent gris, cette lettre n’est pas dans le mot caché.

Dans le cas où la case est surlignée en jaune, nous avons touché la lettre mais pas la position.

Et enfin, s’il est peint en vert, nous avons la lettre et la position correctes.

Ainsi, c’est le jeu lui-même qui nous donne des indices pour que nous puissions le résoudre, sans qu’il y ait plus de science derrière une mécanique avec laquelle Wordle ne veut pas nous lier, mais seulement nous défier une fois par jour et en un peu de temps notre temps libre.

Et c’est sûrement ce composant de défi qui le rend addictif, car chaque jour des centaines de milliers de joueurs reviennent sur Wordle pour essayer de deviner le mot caché, partageant ensuite leur progression sur les réseaux sociaux, ce que le titre est également parfaitement pensé pour offrir. la possibilité de partager le résultat, déjà avec des emojis et tout, directement dans le presse-papiers pour le coller sur Twitter, Facebook ou notre réseau social préféré.

Le jeu a été créé en anglais, bien que le développeur colombien Daniel Rodriguez Il l’a magistralement traduit en espagnol dans une version à laquelle vous pouvez accéder à partir d’ici :

Comment jouer à Wordle en espagnol et depuis votre mobile

5 astuces pour deviner les mots dans Wordle

Evidemment, face à une mécanique aussi simple, nous n’allons pas vous proposer un guide complet mais plutôt quelques lignes directrices qu’il vous faudra suivre pour deviner le mot caché au plus vite, sans trop de secrets car ils n’existent certainement pas.

Alors, on passe en revue les 5 meilleures astuces pour Wordle en pensant que vous deviendrez des experts en quelques minutes seulement :

Le premier mot est le mot-clé, alors utilisez-en un qui inclut autant de voyelles que possible comme AIR ou AUREO. Cela vous permettra de deviner et/ou de localiser quatre voyelles du mot caché en une seule tentative. Ayant déjà la plupart des voyelles, il sera maintenant temps de parier sur les consonnes les plus utilisées en espagnol, alors cherchons un mot avec 4 consonnes comme CLUBS, qui indiquera également la présence du S, C ou L étant l’un des les plus consonnes habituelles. Vous devez toujours éviter de répéter les lettres peintes en gris, car elles ne sont pas présentes dans le mot caché. N’oubliez pas que certaines lettres peuvent être répétées et apparaître deux fois, dans des mots comme THINGS ou similaires. Après les deux premiers mots et ces conseils, avec les voyelles et consonnes principales déjà en place, réfléchissez bien à la troisième tentative car la plus simple est généralement toujours la bonne réponse.

A partir de là, le chemin se fera car vous connaîtrez déjà toutes les voyelles et cinq des consonnes les plus courantes dans notre langue, il vous suffira donc de presser votre cerveau et de deviner le mot dans les 4 tentatives restantes.

Une fois atteint, l’option ‘Partager’ offerte par le jeu copiera les résultats directement dans le presse-papiers, avec des emojis et tout est prêt pour que nous n’ayons qu’à le coller sur Twitter ou sur notre réseau social préféré pour le montrer avec nos amis, notre famille et adeptes.

Vous n’avez pas besoin de vous connecter, car Wordle fonctionne à l’aide de cookies qui suivront notre progression pour contrôler les mécanismes du jeu… Et c’est là qu’interviennent les pièges que nous allons vous raconter maintenant !

Comment être le meilleur à Wordle (tricher) et toujours réussir le puzzle

On sait déjà qu’après que la loi a été trompée, et évidemment pour jouer à Wordle il existe aussi certains raccourcis que vous pouvez utiliser même si la grâce est perdue, si le plus important pour vous est de toujours gagner quelle que soit la méthode utilisée pour remporter la victoire.

Le premier et le plus clair est évidemment de sauter les cookies en jouant en mode navigation privée, car ainsi vous aurez un nombre illimité de tentatives chaque jour. Avec cette astuce, les opportunités seront infinies, même s’il vous suffira de terminer le puzzle pour qu’au deuxième essai, vous puissiez le déchiffrer la première fois.

Une autre option consiste à consulter le code source du jeu pour le dictionnaire de mots inclus, bien qu’évidemment essayer la force brute prendra du temps et vous devrez également passer en mode incognito. Ce n’est effectivement qu’un raccourci.

Le dernier des pièges est peut-être le plus évident, car avec des centaines de milliers de joueurs il suffira de rechercher dans Google « mot du jour en Wordle (EN) » ou tout autre terme similaire pour qu’Internet fasse sa magie et vous obtenir la réponse avant de commencer.

Il n’y a qu’un mot chaque jour qui est partagé pour tout le monde, donc obtenir la solution à l’avance sera le moyen le plus rapide de montrer les succès en 1 tentative, même si personne ne vous croira et le défi de Word vous perdra en cours de route, comme nous l’avons dit auparavant, toute sa grâce.

Wordle en espagnol, galerie de captures d’écran et fonctionnement

Enfin, et au cas où Wordle finirait par vous ennuyer, car nous savons déjà que ces hits sont toujours éphémères, nous vous laissons ici notre sélection des meilleurs jeux casual pour Android que vous pouvez également télécharger gratuitement sur le Play Store, prêts à profitez-en désormais sur votre mobile :

