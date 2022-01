Instagram prépare une révolution : vous pouvez déplacer les photos de profil et enfin le flux chronologique reviendra

Facebook est à l’écoute de ses utilisateurs et prépare une révolution sur Instagram : le profil personnalisable arrivera très bientôt, et ils récupéreront également le fil chronologique.

Après avoir testé les Stories de plus de 15 secondes pour détrôner TikTok, les développeurs d’Instagram poursuivent leur feuille de route pour nous apporter de nouvelles fonctionnalités au réseau social de photographies par excellence, qui comme nous l’ont dit les confrères de xda-developers. un changement capital que nous attendions depuis longtemps.

Sans surprise, il semble qu’Instagram travaille enfin sur l’option qui nous permettra de modifier la grille de photos du profil, pouvant ainsi déplacer les publications pour réorganiser et personnaliser la façade de notre profil sur le réseau social à notre guise sans trop de complications .

À ce jour, toute publication était ordonnée chronologiquement sans possibilité de la changer, et cette option avait été demandée par les utilisateurs constamment ces derniers temps, il est donc bon de voir comment sur Facebook ils commencent à écouter leurs utilisateurs au moment des nouveaux développements pour vos produits les plus importants.

En fait, cette nouvelle possibilité est déjà intégrée en développement dans les applications Instagram, ce n’était donc qu’une question de temps avant qu’un rétro-ingénieur comme l’italien Alessandro Paluzzi puisse trouver un moyen de lui permettre de nous montrer son apparence encore dans des versions préliminaires :

#Instagram travaille sur la possibilité de modifier la grille de profil vous permettant de réorganiser les publications dans l’ordre de votre choix 👀 pic.twitter.com/fjmkJD4je2 – Alessandro Paluzzi (@ alex193a) 10 janvier 2022

Instagram teste la fonction définitive pour détrôner TikTok : il permettra de télécharger des Stories de plus de 15 secondes

Comme vous le verrez, dans les deux captures d’écran que la fonctionnalité nous montre, vous pouvez voir une section des informations de profil où vous pouvez accéder à Modifier le profil, ouvrant cette nouvelle interface de configuration de grille où nous pouvons déplacer des publications et des photographies à volonté.

Ce sera très intuitif car la réorganisation se fait par glisser-déposer, puis avoir à cliquer sur le bouton Terminé dans le coin supérieur droit pour enregistrer le design.

L’annonce officielle de Facebook est en attente, mais dans le cas de deux des fonctionnalités les plus demandées pour Instagram ces derniers temps, nous espérons (et implorons) qu’elles soient prêtes très bientôt.

Comme il n’y a aucune information officielle de Facebook à ce sujet, nous ne savons pas comment nos nouvelles publications fonctionneront avec cette option pour personnaliser la grille, même si nous comprenons qu’elles seront également affichées ci-dessus par ordre chronologique et qu’une option sera activée pour corriger les photos. ci-dessus si nous le souhaitons.

De plus, le développeur prévoit également qu’Instagram récupérera le flux chronologique dans les futures versions, après plus de 6 ans l’organisation de notre timeline a été modifiée pour adopter une configuration algorithmique automatique calculée par l’IA en fonction de notre utilisation et de nos préférences. C’était sans aucun doute une autre des demandes les plus courantes adressées aux développeurs d’Instragram.

Il ne nous reste plus qu’à attendre, car les deux changements seront très importants pour changer notre façon de comprendre et d’utiliser Instagram… N’est-ce pas une bonne nouvelle ?

5 astuces pour prendre de meilleures photos sur Instagram

Thèmes connexes : Applications, Instagram, Réseaux sociaux