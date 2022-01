Ce Xiaomi Mi Band 6 est une opportunité difficile à refuser

Le prix du bracelet intelligent le plus vendu du mois dernier continue de baisser.

S’il faut mentionner un appareil le plus vendu chaque année, il suffit de se tourner vers Xiaomi pour se rendre compte qu’ils ont la reine. Le Xiaomi Mi Band 6 est arrivé pour améliorer certains aspects que nous avons vus dans le Mi Band il y a 5 mois, et maintenant il peut être le vôtre pour moins de 30 euros sur AliExpress Plaza. Tant dans sa version chinoise que dans sa version mondiale, c’est avec une remise succulente.

Le Mi Band 6 voit son prix baisser de près de 13 euros dans sa version globale et d’environ 16 euros dans sa version chinoise. Les deux sont utiles dans n’importe quelle région et les deux n’ont pas de puce NFC. Total, pour ce qu’il est utile dans notre région, il vaut mieux ne pas l’inclure dans cette version. AliExpress Plaza expédie cet appareil en quelques jours depuis l’Espagne, sans paiement de douane supplémentaire et avec TVA incluse (prix final).

Obtenez le Xiaomi Mi Band 6 pour seulement 30 euros

Le Mi Band 6 n’est pas un appareil normal, mais plutôt un excellent gadget que tout le monde (ou presque tout le monde) devrait utiliser une fois dans sa vie. C’est un wearable en majuscules, avec un aspect très similaire à la version précédente, mais qui améliore certaines sections. Et si vous voulez qu’il soit encore plus personnalisé, vous disposez de quelques applications pour profiter du Mi Band 6 et en tirer le meilleur parti.

Tout d’abord, son autonomie, quelque chose qui intéresse tous ceux qui achètent un appareil portable comme celui-ci. On parle d’une batterie d’une durée moyenne d’environ 14 jours. S’il est vrai que si nous avons toutes les notifications activées (WhatsApp, Telegram, mail, SMS, appels, etc.) la batterie subira une baisse considérable dans le temps. Sa charge est magnétique et utilise son propre chargeur, et vous n’aurez pas à retirer la sangle pour cela. Et si on parle d’endurance, ce bracelet intelligent supporte une immersion jusqu’à 50 mètres de profondeur, ou ce qui revient au même, 5 ATM de pression.

Il embarque un écran AMOLED incurvé de 1,56″ avec une grande visibilité en plein jour, et avec une grande netteté, approchant les 326 pixels par pouce, très similaire à celui de nombreux smartphones milieu et haut de gamme. Quant aux capteurs, nous avons avec une fréquence cardiaque , un moniteur de qualité d’oxygène dans le sang, un moniteur de qualité de sommeil et un accéléromètre, vous vous réveillez juste en tournant votre poignet pour regarder l’heure, en détail.

Et si l’on parle de fonctions internes, nous disposons de 30 modes sportifs intégrés et prêts à l’emploi, parmi lesquels on retrouve le basket, la boxe, le Pilates, la Zumba et bien d’autres. Son IA est capable de déterminer l’activité sportive que vous pratiquez, comme la marche, la course, le vélo, l’elliptique ou l’aviron, entre autres.

Xiaomi est connu pour se faufiler sur le marché du mobile depuis son apparition en 2011, et avec la série de smartbands Mi Band, il a conquis le cœur de millions de personnes, y compris un serveur qui a déjà parcouru ses 6 modèles. Le Mi Band 6 est un portable très configurable au niveau de l’aspect. Vous pouvez changer de bracelet autant de fois que vous le souhaitez (et laisser votre économie vous quitter), puisque vous avez des milliers ou des millions de modèles disponibles dans toutes les boutiques en ligne.

Dans sa boutique officielle, il maintient un prix de 44,99 euros, et vous pouvez y aller pour en acheter un, mais si vous voulez économiser quelques euros, vous savez déjà qu’AliExpress Plaza vous offre toutes les garanties. Procurez-vous l’un d’eux et amusez-vous à contrôler vos pas, votre fréquence cardiaque et bien d’autres aspects de la vie de tous les jours.

