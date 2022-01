Ce mobile axé sur la confidentialité n’a ni GPS ni caméra

Ce smartphone vise à amener la confidentialité à un autre niveau. Comment? Très simple : éliminer les caméras et le GPS.

La marque chinoise Benco a lancé aujourd’hui un smartphone Android très curieux. Il s’agit d’un dispositif axé sur la confidentialité des utilisateurs, qui se passe d’éléments pouvant présenter un risque à cet égard, comme les caméras ou la connectivité GPS.

Encore plus curieux est le fait que, bien qu’il n’inclue aucun type d’appareil photo, l’appareil a une encoche en haut de son écran. Qui, bien sûr, est complètement vide.

Benco V80s, un mobile sans caméra ni GPS

La marque a annoncé son nouveau téléphone sous le slogan « au-delà de la connectivité ». L’appareil se distingue avant tout par son design étrange car il manque de caméras à l’arrière, laissant l’arrière de l’appareil complètement propre à l’exception du trou occupé par le lecteur d’empreintes digitales et du haut-parleur dans le coin inférieur gauche.

Il n’inclut pas non plus la connectivité GPS, puisque selon la marque, cette technologie pourrait être utilisée pour espionner les menaces contre les utilisateurs.

Sinon, l’appareil présente des spécifications modestes, notamment un écran de 6,517 pouces avec une résolution HD +, une batterie d’une capacité de 5000 mAh, Android 11, jusqu’à 4 Go de RAM avec 64 Go de stockage et un processeur Spreadtrum SC9863A de huit pouces.

Bien qu’elle ne dispose d’aucun type d’appareil photo, ni à l’avant ni à l’arrière, la marque se distingue comme caractéristique de son design par l’inclusion d’une encoche, totalement inutile, située en haut de son écran.

L’appareil sera vendu dans plusieurs pays du Moyen-Orient, et il ne semble pas qu’il débarquera dans le reste du monde. Pour l’instant, la marque n’a pas révélé quel serait son prix.

Sujets connexes : Téléphones, Téléphones chinois, Technologie