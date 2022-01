Le Xiaomi Black Shark 5 Pro à découvert : écran 144 Hz, Snapdragon 8 Gen 1 et charge rapide 120W

Le Xiaomi Black Shark 5 Pro sera doté d’un écran AMOLED de 6,8 pouces et d’une grosse batterie de 5 000 mAh.

Après avoir présenté ses nouveaux terminaux haut de gamme dans la société, les Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro et Xiaomi 12 X, le géant chinois continue de travailler pour mettre de nouveaux appareils sur le marché tout au long du premier trimestre de l’année et une bonne preuve en est que les principales caractéristiques de son nouveau flagship gaming viennent d’être filtrées, un Xiaomi Black Shark 5 Pro qui aura un écran de 144 hertz, un processeur Snapdragon 8 Gen 1 et une charge rapide de 120W.

C’est tout ce que l’on sait sur le Xiaomi Black Shark 5 Pro et son petit frère, le Black Shark 5

Comme nous le disent les gars de Gizmochina, le célèbre leaker Panda is Bald a publié une entrée sur le réseau social chinois Weibo dans laquelle il révèle les principales caractéristiques à la fois du Xiaomi Black Shark 5 Pro (dont le nom de code est Patriot) et de son petit frère, le Xiaomi Black Shark 5 (nom de code Katyusha).

Ainsi, selon ce leaker, le Xiaomi Black Shark 5 Pro sera équipé d’un écran AMOLED de 6,8 pouces avec une résolution QHD+ et un taux de rafraîchissement de 144 hertz, avec le processeur le plus avancé de Qualcomm à ce jour, le Snapdragon 8 Gen. 1 et une grande batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 120 W.

De son côté, le Xiaomi Black Shark 5 disposera d’un écran E4 AMOLED fabriqué par Samsung avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un processeur Qualcomm Snapdragon 888+ et une batterie de 4 600 mAh avec une charge rapide de 120 W.

Compte tenu du fait que les Xiaomi Black Shark 4 et Black Shark 4 Pro ont été présentés en mars de l’année dernière, il est fort probable que la nouvelle génération de smartphones de jeu de la marque chinoise sera lancée en mars 2022.

