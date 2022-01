Les meilleurs mobiles vivo que vous pouvez acheter

A la recherche d’un nouveau smartphone ? vivo, une marque récemment arrivée en Europe, possède un catalogue incroyable dans lequel se démarquent ces mobiles de haute qualité.

Cela fait un moment que je vis débarqué sur le marché européen, un temps qui nous a servi à connaître l’énorme potentiel de ce constructeur chinois. Après vous avoir dit que leurs smartphones en valent la peine, nous retournons analyser leur catalogue pour vous recommander les meilleurs téléphones vivo que vous pouvez acheter.

Malheureusement, tous vos mobiles ne quittent pas la Chine, ce que nous prendrons en compte lors de la réalisation de ce guide. Pour vous montrer la haute qualité des mobiles vivo, nous nous concentrerons uniquement sur ceux qui peuvent être achetés en dehors du marché chinois, afin que vous puissiez vous aussi profiter de leurs créations.

Top des meilleurs mobiles en direct

Tenez bon, car un voyage à travers le monde « vivant » commence qui nous amènera à connaître certains des téléphones de plus haut niveau de l’industrie. De grands écrans, des processeurs puissants, des systèmes photographiques avancés et de grosses batteries, ajoutés à une expérience Android impeccable, sont les principales caractéristiques des meilleurs téléphones vivo.

Pour le moment, la firme n’a pas présenté de nouveau terminal jusqu’à présent en 2022, les protagonistes de ce guide sont donc des modèles lancés en 2021. Cependant, ce sont toujours des achats très réussis.

vivo X60 Pro 5G

L’un des téléphones vivo les plus avancés à ce jour est le vivo X60 Pro 5G, avec une liste de spécifications dont vous tombez amoureux. La première caractéristique qui attire l’attention du terminal est son écran AMOLED de 6,56 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et Full HD+. Comme vous pouvez l’imaginer, l’écran du X60 Pro est très, très bon.

Sous le châssis du mobile se trouve un processeur Qualcomm Snapdragon 870, accompagné de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage, des spécifications plus que suffisantes pour assurer des performances de haut niveau. Côté photographie, le vivo X60 Pro intègre une quadruple caméra arrière avec un capteur principal de 48 MP, tandis que la face avant dispose d’un seul capteur de 32 MP.

Vous n’aurez pas besoin de beaucoup de temps pour charger la batterie de 4200 mAh de ce vivo X60 Pro, car elle a une charge rapide de 33W. Le vivo X60 Pro est sorti sur le marché mi-2021 pour un prix de lancement de 799 euros. Vous pouvez acheter le vivo X60 Pro 5G dans des magasins comme El Corte Inglés, MediaMarkt et Carrefour. Parfois, il bénéficie de bonnes offres, si vous êtes attentif, vous pouvez économiser quelques euros lors de son achat.

Vivo X51 5G

L’un des meilleurs téléphones que vivo vend actuellement en Espagne est le vivo X51 5G, un excellent terminal qui offre l’une des meilleures expériences Android du moment. Après avoir analysé le X51 5G, on vous dit que son écran AMOLED de 6,56 pouces, avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, est séduisant et de très bonne qualité. Son design est également de haut niveau, avec des finitions qui vous font tomber amoureux.

Vous pouvez vous attendre à des performances exceptionnelles de ce vivo X51 5G, avec un processeur Qualcomm Snapdragon 765G, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. De plus, son système d’exploitation d’usine est Android 10 avec Funtouch OS, la couche de personnalisation de la signature. Cependant, sa mise à jour vers Android 12 en avril 2021 est déjà confirmée.

D’autre part, le vivo X51 5G dispose d’un système photographique très complet, avec quatre caméras arrière dirigées par un capteur principal de 48 MP, et un seul capteur avant de 32 MP. Concernant l’autonomie, ce fantastique mobile vivo dispose d’une batterie de 4 315 mAh que vous pouvez charger à une puissance maximale de 33W. Vous n’aurez aucun problème à terminer la journée sans avoir besoin du chargeur.

Actuellement, vous avez plusieurs options pour acheter le vivo X51 5G. Le prix de lancement de sa version 8 Go + 256 Go est de 799 euros, mais vous pouvez déjà l’acheter pour une valeur inférieure dans des magasins comme Amazon, El Corte Inglés et MediaMarkt.

vivo V21 5G

Un autre bon mobile vivo que vous pouvez acheter en Espagne est le vivo V21 5G, avec un design différentiel et bien construit. En fait, nous sommes face à un mobile très confortable, notamment grâce à une épaisseur qui reste à 7,29 millimètres et un poids de 176 grammes. En façade il est équipé d’un écran AMOLED de 6,44 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui procure une fluidité que vous apprécierez instantanément.

Comme nous l’avons vu dans l’analyse du vivo V21 5G, l’équipe formée par le processeur MediaTek Dimensity 800U, les 8 Go de RAM et FuntouchOS 11.1 en tant que couche de personnalisation offre de très bonnes performances, nous sommes confrontés à un terminal rapide même lorsque nous sommes confrontés à des complexes tâches. Aussi, sa mise à jour vers Android 12 est prévue pour début 2022.

Côté photographie, le smartphone dispose de trois caméras arrière dirigées par une principale de 64 MP. Le point culminant est à l’avant, car sa caméra frontale est de 44 MP, une qualité rare. De plus, le vivo V21 5G embarque une batterie de 4 000 mAh avec une charge rapide de 33 W. En pratique, le terminal peut tenir jusqu’à deux jours d’utilisation sans passer par le chargeur.

Nous avons déjà vu que le vivo V21 5G est un bon smartphone, mais qu’en est-il du prix ? Il est disponible dans une configuration unique de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne pour un prix de 399,99 euros. Actuellement, il est en vente sur Amazon, El Corte Inglés et Carrefour, entre autres magasins en ligne.

vivo Y72 5G

Dans le catalogue vivo, le vivo Y72 5G se démarque également (et nous ne parlons pas de son design brillant). Nous sommes face à un mobile doté d’une connectivité 5G qui offre de bonnes fonctionnalités pour un prix d’environ 300 euros. C’est un téléphone qui offre une sensation agréable lorsque nous le tenons dans nos mains, avec une épaisseur de 8,5 millimètres et un poids qui dépasse légèrement 190 grammes.

Si ce qui vous préoccupe c’est l’écran, sachez qu’il s’équipe d’une dalle LCD de 6,58 pouces avec une résolution Full HD+. Le processeur chargé de lui donner vie est le MediaTek Dimensity 700 qui, en plus d’offrir de bonnes performances, dispose d’un modem 5G. Le système d’exploitation est Android 11, avec la personnalisation FunTouch OS 11.1. En outre, il devrait passer à Android 12 au cours des premiers mois de 2022.

Le vivo Y72 5G dispose également d’une triple caméra arrière avec un capteur de 64 MP à l’avant, celui-ci étant celui qui prend les meilleures photos. Comme nous l’avons vu dans son analyse, il dispose d’une autonomie exceptionnelle grâce à une batterie de 5 000 mAh pouvant durer deux jours d’utilisation. Vous pouvez acheter le vivo Y72 5G sur Amazon, El Corte Inglés et Carrefour.

Y33 vivants

Si vous souhaitez profiter d’un bon mobile sans dépenser beaucoup d’argent, vous pouvez opter pour les vivo Y33s, avec un prix de lancement de 249 euros dans sa version 8Go + 128Go. Il s’agit d’un terminal au design simple, qui mesure 8 millimètres d’épaisseur et pèse 182 grammes. Quant à l’écran, il dispose d’une dalle LCD de 6,58 pouces avec une résolution Full HD+.

Le processeur qui fonctionne sous le châssis est le MediaTek Helio G80, une puce axée sur la section « gaming ». Au quotidien, ce mobile n’aura aucun problème à exécuter les tâches de base. Dans sa partie arrière, l’appareil photo principal de 50 MP se démarque, avec lequel de bons résultats sont assurés. De plus, il dispose d’une caméra frontale de 16 MP.

Le joyau de la couronne du vivo Y33s est sa batterie, d’une capacité de 5 000 mAh qui promet plus d’une journée d’autonomie. Cette batterie prend en charge la charge rapide de 18 W. Vous pouvez acheter les vivo Y33 sur Amazon et chez El Corte Inglés.

J’habite Y21S

Dans la gamme d’entrée de vivo se trouve le vivo Y21s, une option intéressante si vous n’avez besoin que d’un téléphone pour une utilisation basique. Encore une fois, la société chinoise nous propose un smartphone avec une taille et un poids modérés. Concrètement, son épaisseur est de 8 millimètres et son poids est de 182 grammes. À l’avant, il monte un écran IPS de 6,51 pouces avec une résolution HD +.

Le processeur est le MediaTek Helio G80, avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne extensible par microSD. Le terminal est livré avec Android 11 sous la couche de personnalisation FunTouch OS, avec la mise à jour vers Android 12 prévue pour les premiers mois de 2022. De plus, il dispose d’une triple caméra arrière dirigée par un objectif de 50 MP.

La meilleure chose est sa batterie de 5 000 mAh, qui peut atteindre jusqu’à deux jours d’autonomie. Le vivo Y21s est au prix de 199 euros dans sa seule version 4 Go + 128 Go. Il est en vente dans des magasins comme Amazon, El Corte Inglés et Carrefour.

Quel est le meilleur mobile en vie aujourd’hui ?

Le meilleur mobile vivo actuellement est le vivo X60 Pro 5G, car il rassemble les meilleures fonctionnalités du catalogue de la marque chinoise. Tout d’abord, en faveur de votre achat joue le processeur Snapdragon 860, avec le pouvoir d’effectuer n’importe quelle tâche. De plus, il dispose d’un écran 120 Hz, d’une caméra arrière quad et d’une batterie de 4 200 mAh avec une charge rapide de 33 W.

