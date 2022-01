Les processeurs les plus puissants pour mobile

Quel est le meilleur processeur pour mobile ? Chaque année, de nombreuses personnes se posent cette question avant de décider d’acheter leur prochain smartphone, et bien que le processeur ne soit pas la chose la plus importante à regarder avant d’acheter un appareil, c’est un composant clé qui déterminera des aspects tels que les performances, l’autonomie ou le support. en termes de mises à jour.

Les processeurs mobiles les plus puissants

Quelles sont les principales marques de processeurs mobiles ?

Pratiquement tous les fabricants de processeurs mobiles proposent au moins une puce destinée à donner vie aux mobiles les plus haut de gamme disponibles sur le marché d’ici 2022. Aujourd’hui, ce sont les plateformes les plus puissantes proposées par les grandes marques :

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Il s’agit du dernier opus de la série Snapdragon 8 de Qualcomm et le plus puissant de tous les temps. Le Snapdragon 8 Gen 1 a apporté un changement majeur dans la nomenclature de la famille, inaugurant une nouvelle ère dans laquelle la marque Snapdragon a pris plus d’importance que jamais.

Mais, malgré son changement de nom, on parle toujours d’un processeur haut de gamme fabriqué dans un format de 4 nanomètres, avec huit cœurs dont un cœur basé sur l’architecture ARM Cortex X2 capable de tourner à une fréquence de 3 GHz.

C’est la puce que pratiquement tous les fabricants utiliseront cette année dans leurs appareils haut de gamme, et l’une des rares capables de rivaliser en tête-à-tête avec l’A15 d’Apple.

Apple A15 Bionic

Le californien Apple continue de miser sur des processeurs conçus par lui-même, et développés sous la marque « A ». Cette année, c’est au tour de l’Apple A15, une puce qui, selon Apple, a amélioré ses performances de 50 % par rapport à la génération précédente… bien qu’en réalité de telles affirmations n’aient pas abouti.

Il s’agit d’une plate-forme dont le CPU est jusqu’à 62% plus rapide que celui présent dans la génération précédente, et dont le GPU améliore également considérablement les performances par rapport au dernier opus.

Comme le Snapdragon 8 Gen 1, l’A15 Bionic d’Apple dispose d’un modem 5G intégré.

Samsung Exynos 2100

Un an de plus, Samsung suscite la polémique en dotant ses derniers appareils phares d’un processeur différent selon le marché auquel ils s’adressent. En Europe, les Samsung Galaxy S21 et S21 Ultra arrivent avec cet Exynos 2100, un processeur quelque peu différent du Snapdragon 888.

Exynos 2100 vs Snapdragon 888, est-il vrai que l’un est plus rapide que l’autre ?

Mais la réalité est que dans cette génération, les différences par rapport au modèle Qualcomm sont beaucoup moins perceptibles. Dans les deux cas, nous parlons de processeurs à 5 nanomètres et à 8 cœurs, qui utilisent l’architecture Cortex X1 dans leurs cœurs hautes performances.

De plus, le modèle signé par Samsung augmente la fréquence d’horloge maximale pour offrir des performances encore plus élevées.

Le seul aspect dans lequel il est à la traîne du Qualcomm Snapdragon 888 est dans la section graphique, puisque le GPU Mali G78 de l’Exynos n’atteint pas le niveau de l’excellent Adreno 660 du Snapdragon 888.

Tenseur Google

2021 est enfin l’année où Google ose équiper ses appareils Pixel de son propre processeur. Son nom est Tensor, et c’est l’un des processeurs mobiles les plus puissants que l’on puisse trouver en 2022.

Tensor utilise une configuration de cœur unique, que l’on ne trouve dans aucun autre SoC : le processeur se compose de deux cœurs Cortex-X1 hautes performances à 2,8 GHz, de deux cœurs Cortex A76 à 2,25 GHz et de quatre cœurs Cortex A55 à faible consommation de 1,8 GHz. De plus, il comprend une puce de sécurité dédiée Titan M2 basée sur l’architecture RISC-V, qui fait des mobiles basés sur cette plate-forme les smartphones avec le plus grand nombre de couches de matériel de sécurité qui existent.

À certains égards, Tensor est basé sur le Samsung Exynos 2100, il n’est donc pas surprenant que ses performances soient comparables. Cependant, le processeur de Google est optimisé pour offrir la meilleure expérience lors de l’exécution de tâches d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle.

HiSilicon Kirin 9000

Malgré les problèmes auxquels l’entreprise est confrontée depuis 2019, Huawei continue de miser sur la création de ses propres processeurs sous la marque HiSilicon Kirin, et le Kirin 9000 a été le dernier à arriver.

Il s’agit de la première plate-forme mobile au monde dotée d’une technologie de fabrication de 5 nanomètres assurant de meilleures performances en matière de consommation d’énergie, avec un processeur à huit cœurs jusqu’à 3,13 GHz et un GPU ARM Mali-G78 MP24, ainsi qu’un modem 5G intégré.

MediaTek dimension 1200

La firme chinoise spécialisée dans les semi-conducteurs dispose d’une plateforme située dans le top des processeurs mobiles les plus puissants de la planète. Il s’agit de la plate-forme MediaTek Dimensity 1200, construite dans un format de 6 nanomètres et avec un CPU basé sur une configuration de 1 + 3 + 4 cœurs avec un cœur Cortex A78 capable de fonctionner à une fréquence maximale de 3 Ghz.

Son GPU est le ARM Mali-G77, compatible avec des écrans jusqu’à 168 Hz de rafraîchissement. Bien entendu, le modem 5G intégré ne manque pas non plus comme sur le reste des plateformes de ce classement.

Quel est le processeur mobile le plus puissant du moment ?

Fin 2021, Apple a sorti l’Apple A15 Bionic, la dernière génération de son processeur pour mobiles et tablettes. Aujourd’hui, c’est le processeur mobile le plus puissant, et celui qui offre le meilleur rapport entre puissance et efficacité énergétique sur l’ensemble du marché.

Quel est le smartphone avec le meilleur processeur ?

Si vous recherchez le mobile avec le meilleur processeur disponible sur le marché, j’ai bien peur d’avoir une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle est qu’il existe quatre modèles parmi lesquels vous pouvez choisir. La mauvaise nouvelle est qu’aucun d’entre eux n’a Android.

Et c’est qu’aujourd’hui, l’Apple A15 Bionic a clairement démontré sa supériorité par rapport au reste des processeurs mobiles existants aujourd’hui en termes de performances, d’autonomie et d’optimisation, offrant une expérience tout simplement inaccessible par d’autres plates-formes dans des aspects tels que les performances graphiques ou l’exécution de tâches qui nécessitent une charge de calcul élevée. De loin, le meilleur processeur mobile de 2022.

On peut donc affirmer qu’aujourd’hui, les mobiles équipés d’un processeur Apple A14 sont les smartphones dotés du meilleur processeur du marché. Et, par conséquent, nous parlons des modèles suivants:

Si, en revanche, nous parlons de smartphones Android avec un meilleur processeur, nous pouvons nous référer aux terminaux qui montent les dernières plates-formes de chacun des fabricants. Parmi eux, on retrouve le Galaxy S21 Ultra, le Huawei Mate40 Pro, le Xiaomi 12 ou encore le Google Pixel 6 Pro.

Connaissant le classement des processeurs mobiles pour 2022, il n’est pas trop difficile de déterminer quelles sont les marques de processeurs mobiles les plus importantes aujourd’hui.

Bien que Qualcomm soit la firme qui distribue le plus de processeurs aux fabricants, et sans doute l’une des plus reconnues du marché, ce n’est pas la seule que l’on puisse trouver en parcourant le catalogue des principaux fabricants d’appareils mobiles.

MediaTek suit de près la société californienne, étant l’une des entreprises majoritaires parmi les appareils destinés au marché chinois, en particulier ceux appartenant aux gammes d’entrée et intermédiaires.

D’autre part, Samsung Exynos a gagné du terrain ces dernières années en étant la firme qui donne vie à la grande majorité des mobiles Samsung, et en commençant à introduire ses plateformes dans les terminaux d’autres sociétés. Un exemple est l’Exynos 1080 qui donne vie à des modèles comme le Vivo X60 et le X60 Pro.

Et nous ne pouvons pas oublier Huawei HiSilicon, une entreprise qui depuis des années s’est avérée être au niveau des grands avec ses processeurs de la série Kirin, mais qui ces dernières années a vu comment une partie de son terrain a été réduite, en raison des restrictions imposées par le gouvernement des États-Unis et l’incapacité de la firme à continuer à se procurer la technologie américaine essentielle pour pouvoir développer ses chipsets.

Apple parie sur le chemin de Je le cuisine, je le mange avec sa famille de processeurs de la série « A », qui ne donne vie qu’à ses appareils iPhone et iPad. Dans un avenir pas trop lointain, en outre, nous pourrions voir comment pratiquement tout le catalogue d’appareils Apple est pris en charge par des processeurs fabriqués par Apple, tels que le nouveau et à succès M1.

Enfin, Google a été le dernier à arriver, et il l’a fait en profitant de l’expérience de Samsung Exynos dans la fabrication de puces, pour donner sa touche particulière à une nouvelle famille de plateformes mobiles, Tensor, qui donnera vie à la fois son Pixel et ses téléphones portables. à d’autres appareils qui arriveront dans le futur.

