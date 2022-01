Attention aux clones de Wordle qui inondent Google Play : certains veulent juste vous soutirer votre argent

Ne téléchargez pas d’applications Wordle sur votre mobile ! La seule façon de jouer au jeu original est via le Web.

Son format simple et addictif a fait de Wordle l’un des grands phénomènes du moment. Des centaines de milliers de personnes ont pris l’habitude d’accéder au site Web de Wordle – ou Wordle en espagnol – et de deviner le mot de cinq lettres du jour, pour partager plus tard leur succès avec le reste du monde.

Mais il y a ceux qui ont aussi voulu profiter du succès de Wordle à d’autres fins pas si légales : ces derniers jours, des dizaines de clones de Wordle sont apparus dans les magasins d’applications Android et iOS, dans certains cas avec des modèles d’abonnement cachés destinés à tirer un profit économique de la situation aux dépens des utilisateurs.

Wordle restera une application Web gratuite et sans publicité

Ne confondez pas ces types de clones avec des variantes du jeu original comme la version espagnole de Wordle, créée par Daniel Rodriguez. Comme indiqué dans 9to5mac, ces derniers jours, plusieurs jeux imitant Wordle sont apparus dans l’App Store iOS. Le cas le plus grave est celui de « Wordle – The App », une copie du jeu original, qui comprenait un modèle d’abonnement capable de facturer aux utilisateurs des frais de 30 $ par an.

N’oubliez pas que le jeu original est entièrement gratuit et que son créateur, Josh Wardle, a assuré que son intention était de garder le titre aussi simple que possible, sans publicité ni achat d’aucune sorte.

La situation n’est pas très différente sur Android. Un coup d’œil au catalogue Google Play suffit pour trouver des clones ou des applications qui se font passer pour Wordle, la plupart avec des scores qui devraient nous rendre méfiants. L’un des cas les plus clairs est l’application « Wordle – Daily Word Challenge », une copie presque exacte du jeu original qui compte déjà plus de 1 000 installations.

D’autres jeux, en revanche, ont reçu une avalanche de scores négatifs pour le simple fait d’utiliser le nom « Wordle », alors qu’il existait bien avant que le jeu à la mode ne devienne une réalité. C’est le cas de Wordle 2, mis à jour pour la dernière fois en septembre de l’année dernière – alors que Wordle n’existait pas encore – et avec plus de 50 000 téléchargements sur Google Play.

À ce jour, la seule façon de jouer à Wordle sur mobile est via le site Web original du jeu. Au cas où vous souhaiteriez accéder au jeu plus rapidement, il y a toujours la possibilité de créer un raccourci vers la page sur l’écran d’accueil.

