Signal a un nouveau PDG : l’un des fondateurs de WhatsApp

L’un des co-fondateurs de WhatsApp est désormais le PDG de Signal… mais pas pour longtemps.

Matthew Rosenfeld, le chercheur en cybersécurité mieux connu sous le nom de Moxie Marlinspike, a décidé de quitter ses fonctions de PDG de Signal après près d’une décennie à la tête de l’entreprise à l’origine de la célèbre application de messagerie instantanée ultra-sécurisée.

Comme il l’a confirmé dans un article sur le blog officiel de Signal, à ce jour, il se sent suffisamment en confiance avec l’équipe qui donne vie au projet pour se retirer et laisser Signal faire son chemin sans lui. .

Alors que le conseil d’administration de Signal – dont Rosenfeld continuera de siéger – choisit le candidat le plus approprié pour reprendre les rênes de l’entreprise, Brian Acton, co-fondateur de WhatsApp, agira en tant que PDG par intérim.

Brian Acton devient PDG par intérim de Signal

Brian Acton a fondé WhatsApp avec Jan Koum et a vendu l’application à Facebook en 2014 pour 19 milliards de dollars. En 2018, Marlinspike et Acton ont fondé la Signal Foundation, avec le co-fondateur de WhatsApp en tant que PDG.

Depuis qu’il a quitté les rangs de WhatsApp, Acton a concentré ses efforts sur le soutien de projets tels que la Signal Foundation, visant à promouvoir la messagerie privée et sécurisée entre les personnes. En 2017, il a déclaré qu’il se sentait « chanceux » d’avoir la flexibilité de pouvoir prendre de nouveaux risques et de se concentrer sur ce qui le passionne vraiment, les activités à but non lucratif liées à la technologie et aux communications.

Son rôle de PDG de Signal ne va probablement pas durer trop longtemps. Chez Signal, ils recherchent déjà le bon candidat pour remplacer Moxie Marlinspike, et ces derniers mois, ils ont déjà entamé des discussions avec des candidats potentiels pour le poste.

En principe, le changement de PDG ne devrait pas impliquer trop de changements dans Signal pour l’utilisateur final. Martinspike indique que, depuis un certain temps déjà, il n’était plus un élément aussi fondamental des opérations quotidiennes de Signal qu’il l’était à ses débuts, lorsqu’il était lui-même chargé d’écrire tout le code de la version de Signal pour Android. . Aujourd’hui, une équipe de 30 personnes travaille dans le but de faire de Signal l’application de messagerie capable de voler la vedette à WhatsApp.

