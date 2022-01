3 nouvelles fonctionnalités d’Android 13 qui pourraient atteindre votre mobile à l’avenir

Une nouvelle fuite nous montre certaines des nouvelles qui accompagneront Android 13, la prochaine mise à jour du système.

Depuis Android 13, la prochaine grosse mise à jour du système d’exploitation, nous avons déjà pu connaître quelques détails. Nous savons que son nom de dessert interne est « Tiramisu », et qu’il comprendra de nouvelles fonctionnalités telles que la prise en charge de plusieurs langues simultanément, la compatibilité avec Bluetooth LE Audio et bien d’autres nouveautés apparues au fil des mois.

Et, bien qu’il reste encore quelques mois avant que Google ne commence les tests publics d’Android 13, nous avons pu aujourd’hui apprendre de nouveaux détails sur la mise à jour, qui confirment certaines des nouvelles qui atteindront les smartphones plus tard cette année.

Nouveau menu de contrôle du son

La première des nouveautés, dévoilée par Android Police, montre ce qui semble être un menu de contrôle du son remanié. Ce menu, connu sous le nom de « sélecteur de sortie ».

Ce menu permet de contrôler la lecture audio sur les différents appareils associés au smartphone, qu’il s’agisse d’écouteurs ou d’enceintes Bluetooth, de téléviseurs avec Google Chromecast ou d’autres appareils compatibles.

Dans le Google Pixel, ce menu a fait peau neuve avec l’arrivée d’Android 12. Cependant, tout semble indiquer qu’il sera dans Android 13 lorsque Google décidera de le renouveler complètement. Vous pouvez voir comment cela va changer dans les captures d’écran sous ces lignes :

Cette fonctionnalité est actuellement en cours de développement et il y a encore des bugs et des incohérences de conception.

Scanner les codes QR sera plus facile

L’utilité des codes QR a augmenté au cours des deux dernières années, et Google souhaite que les utilisateurs d’Android aient plus de facilité à scanner ces codes avec leur mobile.

Pour ce faire, dans Android 13 une option pourrait être ajoutée à l’écran de verrouillage qui permettrait d’accéder à un scanner de code QR rapidement, sans avoir à ouvrir l’application appareil photo ou utiliser Google Lens.

En outre, l’accès à ce scanner serait également ajouté au panneau de configuration rapide pour un accès rapide à la fonction.

« Appuyez pour transférer » vous permettra de choisir sur quel appareil votre musique est lue

Enfin, une nouvelle fonctionnalité appelée « Tap to transfer » a été découverte qui vous permettrait de changer l’appareil sur lequel le contenu multimédia est lu. La fonction rappelle ce que l’on peut trouver sur les iPhones avec enceintes HomePod.

Grâce aux captures filtrées, on peut voir que l’appareil avertira l’utilisateur lorsqu’il sera nécessaire de se rapprocher de l’appareil sur lequel le contenu doit être lu. Et, même si pour l’instant on ne sait pas comment ce système fonctionnera, il est fort probable que des technologies telles que NFC ou Ultra Wide Band soient utilisées, associées aux protocoles Google Cast.

Il est encore trop tôt pour savoir si ces fonctions seront, ou non, présentes dans la version finale d’Android 13 qui devrait arriver à la fin de l’été de cette année. Tous sont en phase de développement et pourraient subir des modifications, voire être abandonnés d’ici à la sortie de la nouvelle version.

Dans tous les cas, il est très probable que nous apprenions petit à petit de nouveaux détails sur la prochaine version d’Android, dont le programme d’avant-première pour les développeurs devrait démarrer au premier semestre de cette année, une fois qu’Android 12L aura atteint son édition stable.

