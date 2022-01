L’un des meilleurs Samsung milieu de gamme commence à se mettre à jour vers Android 12 avec One UI 4

Cette mise à jour arrive sur le Galaxy A52s 5G de Corée avec le numéro de build A528NKSS1BUL7 et inclut le correctif de sécurité de décembre 2021.

Samsung est l’un des premiers constructeurs à mettre à jour ses terminaux vers Android 12, aussi bien les haut de gamme, qui recevaient déjà cette nouvelle version du système d’exploitation Google avant la fin 2021, que les milieu de gamme, qui peu à peu peu ils reçoivent cette mise à jour.

Ainsi, après avoir contracté que ces 26 mobiles Samsung ont déjà reçu cette mise à jour, nous venons d’apprendre que l’un des meilleurs milieu de gamme de la firme coréenne passe également à Android 12 avec One UI 4.

One UI 4 avec Android 12 arrive sur le Galaxy A52s 5G

Comme nous le disent les gars du média spécialisé SamMobile, la mise à jour vers Android 12 avec One UI 4 arrive sur le Samsung Galaxy A52s 5G de Corée avec le numéro de build A528NKSS1BUL7.

Cette mise à jour comprend le correctif de sécurité de décembre 2021 qui corrige un grand nombre de vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité, inclut un certain nombre de corrections de bugs et améliore la stabilité de l’appareil et, bien sûr, chacune des nouvelles fonctionnalités que One UI 4 intègre par exemple une nouvelle interface graphique avec des thèmes dynamiques et des widgets plus arrondis similaires à ceux de Material You, un nouveau thème sombre qui s’étend à la fois aux widgets et aux icônes de l’écran d’accueil ou encore la possibilité de transférer des images ou du texte en faisant glisser depuis une application à l’autre.

Compte tenu du fait que, normalement, le géant coréen met généralement plusieurs semaines, à compter de son arrivée en Corée, pour lancer ce type de mises à jour en dehors du pays asiatique, il est fort probable qu’avant la fin du mois tous les Samsung Galaxy A52 5G reçoivent Android 12 avec une interface utilisateur 4.

