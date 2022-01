Ces 85 téléphones Samsung peuvent recevoir One UI 4.1

Samsung se prépare déjà à mettre à jour certains de ses téléphones vers One UI 4.1.

Aujourd’hui, Samsung est la marque qui a les plans de déploiement d’Android 12 les plus avancés parmi les téléphones de son catalogue. Plus de 25 appareils ont déjà reçu la mise à jour vers la dernière version d’Android, mais la société sud-coréenne n’a pas l’intention de s’arrêter là.

Le Galaxy S22, dont la présentation est prévue début février, sera le premier à disposer de One UI 4.1, une nouvelle itération de la couche de personnalisation de l’entreprise, avec Android 12 comme base et quelques nouveautés non présentes dans la livraison du logiciel Samsung actuel. .

Compte tenu du contexte de la marque, nous en déduisons qu’après l’arrivée de la série Galaxy S22, Samsung mettra à jour ses téléphones vers One UI 4.1 avec une partie des nouveautés incluses dans ses nouveaux téléphones.

Quels mobiles Samsung pourraient recevoir One UI 4.1 ?

Bien que la liste ne soit pas définitive, elle a été préparée par SamMobile en tenant compte des appareils les plus susceptibles de recevoir la mise à jour.

Au total, 85 appareils différents pourraient recevoir One UI 4.1 au cours des prochains mois, à compter de peu de temps après l’arrivée des Galaxy S22 sur le marché. Ils sont les suivants:

Série Galaxy S Galaxy S21 Ultra (LTE/5G) Galaxy S21+ (LTE/5G) Galaxy S21 (LTE/5G) Galaxy S20 Ultra (LTE/5G) Galaxy S20+ (LTE/5G) Galaxy S20 (LTE/5G) Galaxy S20 FE (LTE/5G) Galaxy S10 5G Galaxy S10 Galaxy S10+ Galaxy S10e Galaxy S10 Lite

Galaxy Note Série Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G) Galaxy Note 20 (LTE/5G) Galaxy Note 10+ (LTE/5G) Galaxy Note 10 (LTE/5G) Galaxy Note 10 Lite

Série Galaxy Z Galaxy Fold (LTE/5G) Galaxy Z Fold 2 5G Galaxy Z Flip Galaxy Z Flip 5G Galaxy Z Fold 3 Galaxy Z Flip 3

Galaxy série A Galaxy A71 5G Galaxie A71 Galaxy A51 5G Galaxie A51 Galaxie A52 Galaxy A52 5G Galaxy A52 Galaxie A72 Galaxy A90 5G Galaxie A01 Galaxie A11 Galaxie A31 Galaxie A41 Galaxie A21 Galaxy A21 Galaxie A Quantique Galaxie Quantique 2 Galaxy A42 5G Galaxie A02 Galaxy A02 Galaxy A03 Galaxy A12 Galaxy A12 Nacho Galaxie A32 Galaxy A32 5G Galaxie A22 Galaxy A22 5G

Galaxy série M Galaxy M42 5G Galaxie M12 Galaxie M62 Galaxie M01 Galaxy M02 Galaxie M02 Galaxie M21 Galaxy M21 Galaxie M22 Galaxie M31 Galaxy M31 Prime Edition Galaxie M32 Galaxy M32 5G Galaxie M51 Galaxy M31 Galaxy M52 5G

Galaxy Série F Galaxie F41 Galaxy F42 5G Galaxie F62 Galaxy F02 Galaxie F12 Galaxie F22

Série Galaxy Xcover Galaxy Xcover Pro Galaxy Xcover 5

Série Galaxy Tab Galaxy Tab S7+ (LTE/5G) Galaxy Tab S7 (LTE / 5G) Galaxy Tab S7 FE Galaxy Tab S6 5G Galaxy Tab S6 Galaxy Tab S6 Lite Galaxy Tab A 8.4 Galaxy Tab A7 Galaxy Tab A7 Lite Galaxy Tab Active 3 Galaxy Tab A8 10.5 (2021)



