La version mondiale du Huawei P50 Pro sera disponible en Allemagne à partir du 26 janvier.

Malgré le veto imposé par les Etats-Unis et l’absence de services Google dans ses terminaux, le constructeur chinois Huawei continue de lancer de nouveaux smartphones haut de gamme comme le Huawei P50 Pro qui a été présenté en Chine en juillet dernier où son premier pliable dans un » format de poche », le Huawei P50 Pocket.

S’il y a quelques mois nous avions confirmé que le Huawei P50 ne quitterait pas la Chine avant au moins 2022, nous pouvons maintenant confirmer que le Huawei P50 Pro sera lancé en Allemagne le 26 janvier.

L’arrivée du Huawei P50 Pro en Europe est imminente

Comme nous le disent les gars de Gizmochina, le compte officiel de Huawei en Allemagne a publié un tweet dans lequel il révèle que le Huawei P50 Pro sera officiellement lancé dans le pays allemand le 26 janvier.

Dans le tweet susmentionné, que nous vous laissons sous ces lignes, la firme chinoise met en avant la capacité photographique du Huawei P50 Pro et inclut l’affiche officielle de la présentation en Europe de son nouveau terminal de franchise dans laquelle vous ne pouvez voir que le nom du marque, date de lancement et phrase : Lancement du produit phare.

Le Huawei P50 Pro possède un écran OLED de 6,6 pouces avec une résolution FullHD+ de 2 770 x 1 228 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un processeur Qualcomm Snapdragon 888 sans prise en charge de la connectivité 5G qui vient avec 8 Go de mémoire RAM et 256 Go de stockage interne.

Dans la section photographique, le Huawei P50 Pro est équipé d’un triple module de caméra arrière composé d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels et d’un capteur téléobjectif de 64 mégapixels et d’un appareil photo selfie de 13 mégapixels. . . .

Au niveau de l’autonomie, le terminal franchisé de Huawei dispose d’une batterie de 4 360 mAh avec recharge rapide par câble 66W et sans fil 50W.

Côté logiciel, le Huawei P50 Pro sera équipé de la dernière version du propre système d’exploitation de la firme chinoise, HarmonyOS 2.0.

