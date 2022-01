Meilleurs gestionnaires de mots de passe à utiliser sur les appareils professionnels

Un gestionnaire de mots de passe est une application essentielle pour les centraliser tous et les garder en sécurité.

Nous utilisons des mots de passe pour tout dans notre quotidien, également dans nos applications professionnelles. La technologie mobile acquiert un degré de complexité croissant, c’est pourquoi nous utilisons déjà nos appareils pour travailler. Qui ne remplit pas un formulaire à partir d’une feuille Google sur sa tablette ? Par conséquent, nous stockons des informations sensibles que nous devons bien protéger. Les gestionnaires de mots de passe vous permettent de les centraliser tous dans une seule application. Nous allons découvrir quelles applications utiliser sur nos appareils et avoir quelques conseils utiles sur la création de mots de passe.

Qu’est-ce qu’un gestionnaire de mots de passe ?

C’est une application qui vous permet de sauvegarder en toute sécurité tous les mots de passe que vous avez sur votre appareil. Les deux applications et l’accès à certaines pages. La boutique d’applications Google propose de bonnes propositions au moment de choisir, vous n’avez donc aucune excuse pour ne pas avoir de gestionnaire de mots de passe. Comme vous le savez, il n’est pas pratique d’utiliser le même mot de passe pour tous vos sites Web et applications, car il existe un risque qu’une attaque vous mette dans une situation compromettante.

Nous sommes passés du choix de simples mots de passe alphanumériques à l’utilisation de mots de passe comprenant des lettres majuscules et minuscules, ainsi que des caractères spéciaux. Les mémoriser est donc une tâche impossible, et c’est là qu’intervient une application de gestion de mots de passe. Centralisez-les tous dans un endroit sûr et accessible également par mot de passe ou par identification biométrique.

Les propositions de gestionnaires de mots de passe pour vos appareils professionnels

Tout d’abord, remarquez que ces gestionnaires font tous la même chose. Le choix entre l’un et l’autre dépendra des goûts personnels, mais on ne peut pas dire que ni l’un ni l’autre ne compromette notre sécurité. Ceux auxquels il est fait référence ici sont les plus utilisés par les utilisateurs, et ont également une utilisation adaptée dans le monde du travail

1Mot de passe

Plébiscité par les utilisateurs d’Android comme d’Apple, ce gestionnaire a l’avantage de permettre l’accès à vos mots de passe grâce à une identification biométrique. Par conséquent, on peut dire qu’il est extrêmement sûr. Les mots de passe seront stockés sur tous les appareils sur lesquels vous utilisez l’application et sont automatiquement synchronisés. Si vous voulez une application fiable, n’hésitez pas, la voici. Vous pouvez l’essayer gratuitement, mais si vous voulez l’utiliser pour toujours, vous devez profiter du modèle d’abonnement. C’est peut-être sa principale pierre d’achoppement.

Gardien

L’une des applications de gestion de mots de passe les plus appréciées. Il est également multiplateforme, et a l’avantage d’être gratuit, d’une grande aide dans ces moments complexes pour, par exemple, les indépendants. Il se distingue non seulement par la création de mots de passe forts, mais aussi parce que vous pouvez facilement les partager avec vos employés. Keeper analyse périodiquement les mots de passe stockés et vous alerte si l’un d’entre eux peut être compromis. La bonne quantité de téléchargements dont il dispose le garantit.

SafeInCloud

Une autre des propositions à prendre en compte pour faire une bonne gestion des applis. Vous pouvez l’essayer gratuitement pendant 2 semaines, plus qu’assez de temps pour le connaître en détail. Remarquable pour l’utilisation du protocole Advanced Encryption Standard 256 bits, ce qui le rend très sécurisé. De plus, il est synchronisé dans le cloud avec le service que vous souhaitez, tel que Drive ou Dropbox, vous pouvez donc les avoir à portée de main où vous le souhaitez. Il analyse également la robustesse des clés ts et fournit des conseils à leur sujet. Une proposition intéressante pour travailler tranquillement.

Comment créer facilement des mots de passe forts

Bien que ces 3 applications suggèrent des mots de passe qui prendraient des milliers d’années à déchiffrer, il ne fait jamais de mal de connaître un système pour créer un mot de passe sécurisé dont vous seul pouvez vous souvenir. Prenez note avec cet exemple simple. Pensez à quelque chose que vous aimez, par exemple les films, la musique ou le sport. Sans que Fernando Alonso soit quelqu’un que vous admirez, vous pouvez faire ceci :

Une partie du mot fernandoalonso. Eh bien, il est temps de mettre des lettres majuscules, par exemple, le nom et le prénom, pour qu’il s’agisse de FernandoAlonso. C’est déjà un premier niveau de sécurité, mais nous devons continuer à renforcer la clé

Mettez une suite de nombres. Que ce ne soit jamais votre année de naissance, mais plutôt des chiffres que vous pouvez associer à un fait pertinent que vous connaissez. Année d’obtention du diplôme ? Dans lequel vous avez créé votre entreprise ?Nous allons l’insérer dans notre mot de passe, mais par morceaux, au début et à la fin. 20FernandoAlonso10.

Entrez un caractère. Par exemple, remplacez les lettres n par ñ et la dernière ou un astérisque. 20FerñañdoAloñs * 10.

Ce système vous permettra de créer vos mots de passe facilement et, ce qui est mieux, vous pourrez les mémoriser facilement. C’est l’imagination, mais n’oubliez jamais que votre mot de passe doit inclure tout ceci :

Majuscules et minuscules.

Caractères spéciaux.

Un point en faveur, la lettre ñ

Nombres.

Les conséquences d’un mauvais choix de vos mots de passe

Ne pas utiliser de gestionnaire de mots de passe vous obligera à tous les mémoriser, car nous devons utiliser des mots de passe différents pour chaque site Web ou application. De plus, vous mettrez votre sécurité d’emploi en danger. Ne pas avoir de mot de passe fort peut rendre votre contenu et vos projets plus vulnérables, avec tout ce qu’ils impliquent. Il ne coûte rien de mettre la main sur certains de ces gestionnaires de mots de passe et d’augmenter votre sécurité. Pouvez-vous imaginer entrer dans votre espace de travail et constater que tout a disparu ? Ou ce malware a fait son chemin et vos fichiers sont verrouillés ? Quelque chose de plus commun qu’on ne le pense. Un risque qu’il ne faut jamais prendre en compte. Au moins, rendez-le le plus difficile pour ceux qui veulent nuire à votre entreprise.

