Le prochain Motorola RAZR sera enfin un vrai haut de gamme

Motorola travaille sur le prochain Motorola RAZR, et on connaît déjà une bonne partie de ses spécifications.

Un nouveau Motorola RAZR est en route. La série de smartphones pliables de la société, relancée il y a quelques années avec le Motorola RAZR pliable, recevra bientôt un nouveau membre dont nous parlons aujourd’hui chez XDA.

Le successeur du Motorola RAZR 5G arriverait cette année, et grâce à des sources proches des projets de l’entreprise, nous avons aujourd’hui pu connaître une partie de la fiche technique de ce nouvel appareil, qui se distinguerait pour équiper des spécifications de premier niveau, parmi les Trouvé un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Snapdragon 8 Gen 1, Android 12 et jusqu’à 12 Go de RAM dans le prochain RAZR

Apparemment, Motorola entend faire de son prochain mobile phare un appareil orienté vers le haut de gamme, grâce au dernier opus du processeur phare de Qualcomm, auquel s’ajouterait 6, 8 ou 12 Go de RAM ainsi que 128, 256 ou 512 Go de stockage.

On parle également de la prise en charge de la connectivité Ultra Wide Band, du NFC, d’un écran intérieur AMOLED 120 Hz avec une résolution Full HD + avec un trou centré sur le dessus, et d’un écran extérieur dont on ne sait pas grand-chose pour l’instant.

Android 12 est la version du système d’exploitation qui fonctionnera à l’intérieur du nouveau RAZR, qui arrivera sur le marché plus tard cette année, et le ferait aux États-Unis, en Europe et en Chine.

Nul doute que Motorola entend pousser sa série RAZR plus loin, avec un appareil plus complet et équilibré que les éditions précédentes de la famille. Reste à savoir si toutes ces améliorations se traduisent par un prix encore plus élevé que les modèles précédents, qui n’étaient pas exactement bon marché malgré l’équipement d’une fiche technique plus proche de celle des smartphones milieu de gamme.

Thèmes connexes : Motorola, Téléphones, Mobiles pliables et flexibles