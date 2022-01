Le mobile Dragon Ball de Realme ne pourrait pas mieux fonctionner : les 5000 premières unités sont épuisées

Les éditions limitées fonctionnent également avec les smartphones, et voici le smash de ce spectaculaire realme GT Neo2 Dragon Ball Z Limited Edition qui s’est vendu en quelques minutes en Chine.

Nous ne disons pas que vraimentme est l’un des fabricants de mode dans l’industrie mobile, puisque les propres données du fabricant chinois l’attestent, ayant signé pas moins de 100 millions d’unités vendues en seulement 3 ans, et étant le plus rapide de toute l’histoire de atteindre un tel jalon de croissance énorme.

Désormais, déjà converti en géant, realme se permet le luxe de nous présenter même des éditions limitées de ses smartphones les plus représentatifs, avec la vedette cette fois sur le realme GT Neo2 Dragon Ball Z Limited Edition qui vient d’être présenté en Chine, et qui a réussi à épuiser les 5 000 premières unités mises à la disposition du public en quelques minutes.

Des collègues de GizmoChina nous l’ont dit, anticipant qu’en effet le fabricant basé à Shenzhen écoutera ses utilisateurs afin que l’édition limitée ne soit pas si limitée, car à la demande générale, davantage d’unités sont actuellement en production qui seront mises en vente très bientôt dans realme China. , dans Tmall et dans la boutique officielle Oppo en Chine.

De plus, et sans surprise, ce sera encore une autre vente flash limitée au marché domestique de realme, donc en Europe et en Amérique latine, nous aurons de longues dents en voyant comment le smartphone de Goku parcourt la Chine au prix d’environ 375 euros à le taux de change actuel que beaucoup seraient certainement prêts à payer pour un objet presque de collection.

Realme n’allait vendre que 5 000 unités de cette édition attrayante de GT Neo2 basée sur Dragon Ball, mais l’acclamation populaire et la précipitation pour l’acheter en Chine ont poussé le fabricant à vendre plus d’unités dans les prochains jours.

Le nouveau Realme GT Neo 2 est le mobile parfait pour tout fan de Dragon Ball

Aucun changement matériel, la différence réside dans la conception et les accessoires inclus

Ce realme GT Neo2 Dragon Ball Z Limited Edition ne diffère pas de l’intéressant realme GT Neo2 que nous pouvions analyser à l’époque dans n’importe quelle section de son matériel interne, en gardant l’ensemble de la plate-forme inchangée du panneau AMOLED de 6,62 pouces et 120 Hz au Le chipset Qualcomm Snapdragon 870, grâce à la batterie de 5 000 mAh et également à sa technologie de charge ultra-rapide allant jusqu’à 65 watts.

Dans ce cas, realme a choisi une configuration mémoire de haut vol, embarquant 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, sans oublier sa triple caméra pouvant aller jusqu’à 64 mégapixels et ses haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos pour compléter une grande expérience multimédia de niveau.

Là où se trouvent les différences, c’est dans son cas, car cette édition limitée pour les fans de Dragon Ball a un design basé sur les vêtements classiques de Goku, présentant un dos dans des tons orange mat avec des détails et des cadres métalliques dans la tonalité bleu mat et quelques rayons qui traversent l’appareil verticalement . Il affiche également le logo de notre maillot de super guerrier préféré à côté des caméras.

Como suele suceder, el software se ha adaptado con contenido exclusivo, y mucho ojo porque a los afortunados que puedan adquirirlo les encantará saber que en su paquete de venta también se incluye merchadising exclusivo como pegatinas, calcomanías y objetos de colección del anime más popular probablemente Histoire.

Et au cas où vous auriez des doutes… Quel mobile dois-je vraiment choisir ?

