Xiaomi a breveté un capteur d’empreintes digitales qui occupe tout l’écran du mobile, où est l’astuce ?

Il était temps que les lecteurs d’empreintes digitales occupent tout l’écran du mobile, et Xiaomi a déjà breveté sa propre technologie pour y parvenir.

Il semble qu’ils soient arrivés hier, et pourtant les lecteurs d’empreintes digitales sont cachés sous les écrans de nos mobiles depuis 2018, il y a 4 ans, également sans pratiquement aucune évolution ni améliorations technologiques notables.

En fait, c’est que l’on entend depuis longtemps des promesses de lecteurs d’empreintes qui occuperaient toute la face avant de l’appareil, et qui nous permettraient donc de le déverrouiller en appuyant avec le doigt n’importe où sur l’écran, bien qu’à ce jour nous n’ont vu aucun mouvement ou aucun prototype ou test fonctionnel.

C’est quelque chose qui semble être sur le point de changer, car comme nous l’ont dit des collègues de GizmoChina dans les bureaux de Xiaomi, ils travaillent déjà sur un grand lecteur d’empreintes digitales qui nous permettrait de l’utiliser n’importe où sur l’écran OLED d’un appareil mobile.

L’idée est d’améliorer l’expérience et la vitesse du déverrouillage, donc ce nouveau lecteur d’empreintes digitales fonctionnerait n’importe où sur l’écran, bien qu’il reste à voir comment Xiaomi résoudrait l’alimentation du lecteur et son déverrouillage biométrique, car un fonctionnement continu serait implique une infinité de déverrouillages indésirables tout en tenant le smartphone.

Il était temps que les lecteurs d’empreintes digitales en plein écran arrivent, même si pour l’instant nous continuons à ne voir que des idées et des croquis sans aucun prototype fonctionnel… Ceux de Xiaomi seront-ils prêts pour ce même 2022 ?

En tout cas, le brevet a déjà été déposé et accordé en Chine, avec des croquis inclus et une explication de son fonctionnement, basé sur une série d’émetteurs LED infrarouges qui seraient installés sous la dalle AMOLED et le numériseur du smartphone. Une matrice réceptrice ferait le reste du travail, analysant les faisceaux lumineux réfléchis pour compléter l’authentification de notre empreinte digitale.

Le fonctionnement est similaire à celui des scanners optiques d’empreintes digitales actuels, bien que dans ce cas les émetteurs à LED infrarouges soient répartis sur toute la surface de l’écran tactile, s’activant uniquement lorsqu’un toucher est détecté sur l’écran et n’émettant également de la lumière que dans la zone où nous touchons et avec la forme du bout du doigt détectée.

Xiaomi dit que lorsqu’un utilisateur souhaite déverrouiller un mobile avec cette technologie, l’écran tactile enregistrera le toucher en prenant la position du doigt et sa forme, afin que la matrice infrarouge puisse faire son travail comme décrit ci-dessus.

Cela sonne bien, vraiment, même si comme je l’ai dit, j’ai des doutes sur la façon dont il détectera le mobile que nous voulons déverrouiller ou que nous tenons simplement, car l’idée d’appuyer au préalable sur un bouton ajoute de la complexité au déverrouillage et prend éloigner une certaine logique de ce développement.

Quoi qu’il en soit, des lecteurs de ce type arriveront tôt ou tard car Huawei est également à l’origine d’un design similaire, déjà breveté dans son cas sur six marchés -Chine, Europe, États-Unis, Japon, Corée du Sud et Inde- bien que pour désormais sans publicités ni prototypes fonctionnels affichés sur les salons.

Il faudra voir comment ils le mettent en œuvre, mais qu’il arrive bientôt pour le confort qu’il apportera ou qu’au moins il promet… Ou pas ?

