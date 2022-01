La société derrière Grand Theft Auto rachète Zynga, l’une des plus grandes sociétés de jeux mobiles

Le créateur de Farmville, Words With Friends et de nombreux autres jeux mobiles a été acquis par Take Two, le distributeur de la série GTA.

Tawe Two, la société qui distribue les jeux de Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, NBA 2K, BioShock et de nombreuses autres séries à succès, a conclu un accord pour acquérir Zynga, l’une des sociétés de création de jeux mobiles les plus prospères au monde, derrière des franchises comme le mythique Farmville, Words With Friends ou encore Zynga Poker.

L’achat fera de Take Two le propriétaire de toutes les actions en circulation de Zynga, au prix de 9,86 $ par action. Ce qui équivaut à un total de 12,7 milliards de dollars.

Tawe Two acquiert la société derrière Farmville pour doubler son pari sur le jeu mobile

Il ne fait aucun doute que les plateformes mobiles vont devenir un élément essentiel de l’industrie du jeu vidéo au cours de la prochaine décennie, et il n’est pas surprenant que des entreprises de premier plan comme Take Two décident d’entrer dans ce segment.

Avec l’achat de Zynga, Take Two devient l’une des premières sociétés au monde en matière d’édition de jeux pour plates-formes mobiles, disposant de l’énorme répertoire de titres Zynga.

Parmi les titres les plus populaires de Zynga, vous pouvez trouver certains de grande réputation, tels que CSR Racing, Empires & Puzzles, FarmVille, Golf Rival, Hair Challenge, Harry Potter: Puzzles & Spells, High Heels !, Merge Dragons !, Toon Blast, Toy Blast, Words With Friends et Zynga Poker.

« La combinaison de l’expérience mobile et de nouvelle génération de Zynga avec les meilleures capacités et la propriété intellectuelle de Take-Two nous permettra de continuer à faire avancer notre mission de connecter le monde à travers les jeux, tout en réalisant une croissance et des synergies importantes ensemble. » – Frank Gibeau, PDG de Zynga

L’association ne doit pas surprendre ceux qui restent plus ou moins sensibilisés aux mouvements de l’industrie du jeu vidéo, notamment dans sa branche centrée sur les plateformes mobiles. Et c’est que, depuis un certain temps, on sait que Zynga aurait été la société choisie par Take Two pour apporter des versions de jeux de certaines de ses franchises les plus importantes sur ces plateformes.

En ce sens, aucune des deux sociétés n’a commenté les projets de futurs jeux mobiles. Quoi qu’il en soit, il est probable que vous n’aurez pas à attendre trop longtemps pour voir les premiers fruits de cette union, l’une des plus importantes de l’histoire de l’industrie du jeu vidéo mobile.

