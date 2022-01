Google accuse Apple de profiter de "harcèlement" avec iMessage

Certains utilisateurs d’Android sont harcelés par les utilisateurs d’iPhone pour le simple fait d’utiliser Android, et Google n’est pas d’accord avec cela.

Google ne pense pas très bien que certains utilisateurs d’Android soient victimes d’intimidation pour le simple fait d’utiliser Android, et affirme qu’Apple ne fait rien pour mettre fin au problème alors qu’il en est pleinement conscient.

Un rapport récent publié dans le Wall Street Journal explique comment certains utilisateurs du système d’exploitation de Google, en particulier les adolescents, sont traités comme des citoyens de « seconde classe » pour avoir utilisé Android au sein de leurs cercles d’amitié, en raison des techniques délibérées qu’Apple utilise dans iMessage. , l’application de messagerie instantanée la plus utilisée aux États-Unis.

Lorsqu’ils accèdent à une discussion de groupe iMessage avec un appareil Android, les utilisateurs iOS peuvent voir qui utilise un smartphone du système d’exploitation Google car leurs messages apparaissent dans des bulles vertes, et non dans la couleur bleue iOS native. En outre, il existe des limitations lorsqu’il s’agit de passer des appels vidéo FaceTime, de partager des réactions ou des éléments tels que Memoji.

« iMessage ne devrait pas bénéficier du harcèlement »

En un tweet publié sur le compte Twitter officiel d’Android, il est écrit que « iMessage ne devrait pas profiter du harcèlement » et que « les SMS devraient nous rassembler ».

De même, Google prétend que la solution existe et que le problème doit être résolu en tant qu’industrie unique.

Hiroshi Lockheimer, vice-président principal d’Android, Chrome, Chrome OS, Play et Google Photos également a statué sur la question d’une manière encore plus nette, déclarant que « bloquer iMessage d’Apple est une stratégie documentée, et qu’utiliser la pression et le harcèlement comme moyen de vendre des produits est » faux pour une entreprise qui place l’humanité et l’équité au cœur de son marketing. « .

De même, il indique que la solution doit passer par les normes qui existent déjà aujourd’hui.

La solution évoquée dans les deux publications est très probablement la messagerie RCS que Google essaie depuis plusieurs années sans grand succès, en collaboration avec certains des opérateurs téléphoniques les plus pertinents de la planète.

Google a même exhorté Apple à inclure la prise en charge du RCS sur l’iPhone via Lockheimer lui-même, ce qui n’arrivera probablement pas à court ou moyen terme, compte tenu de la position favorable dans laquelle se trouve Apple tant qu’iMessage restera l’un des principaux attraits de l’iPhone aux yeux du public.

La réconciliation est possible : cette application vous permet d’utiliser iMessage sur votre mobile Android

En fait, il n’y a pas si longtemps, il est apparu qu’Apple refusait d’apporter iMessage à Android car cela pourrait faire plus de mal que d’aide. Craig Federighi lui-même a déclaré que « iMessage sur Android servirait à éliminer un obstacle pour les familles utilisant l’iPhone pour donner à leurs enfants des appareils Android ».

Ce n’est pas non plus que Google a fait un travail optimal pour améliorer la situation du paysage de la messagerie instantanée sur Android, en particulier dans les régions où iMessage domine le marché et où les applications telles que WhatsApp ou Telegram ne sont pas si pertinentes. Depuis le lancement du service de messagerie d’Apple en 2011, Google a lancé un total de treize applications de messagerie instantanée différentes. Aucun d’entre eux n’a réussi à devenir le standard que l’entreprise recherchait, et aujourd’hui, la grande majorité d’entre eux n’existent même pas.

