L’organisation du MWC 2022 confirme qu’il sera en présentiel, malgré les avancées de la variante Omicron

La GSMA confirme que le MWC 2022 se tiendra en personne entre le 28 février et le 3 mars à Barcelone.

Il y a une semaine, le CES 2022 avait lieu à Las Vegas, un événement technologique qui s’est tenu en personne malgré des absences notables comme Amazon, Google, OnePlus, Lenovo ou Microsoft et maintenant, l’organisation du MWC 2022 se termine pour confirmer que, malgré le l’avancement de la variante Omicron et que d’autres événements futurs tels que l’E3 seront exclusivement en ligne, le plus grand congrès mobile au monde se tiendra également en personne.

La direction du MWC 2002 confirme que cet événement se déroulera en face-à-face

Comme nous le disent les gars de XDA-Developers, la GSMA, l’entité en charge de l’organisation du MWC, vient de confirmer au média Tech Radar que l’édition de cette année, qui se tiendra à Barcelone entre le 28 février et le 3 mars, se poursuivra comme prévu, malgré l’énorme croissance du nombre de cas Omicron positifs dans le monde.

Dans les mots de l’organisation MWC 2022 elle-même :

« La planification du MWC reste dynamique compte tenu des circonstances mondiales en constante évolution. Nous répondons en permanence aux dernières informations disponibles auprès de divers décideurs et adaptons les plans en conséquence. Nos équipes sont très occupées à préparer le MWC de Barcelone, prévu pour fin février, et nous encourageons vous pouvez consulter notre site Web pour toutes les informations dont vous avez besoin pour planifier une expérience en toute sécurité. «

En ce sens, la GSMA a assuré qu’elle prendrait toutes les précautions nécessaires pour offrir un environnement sûr à tous les participants du MWC 2022 et a affiché sur son site Internet toutes les exigences auxquelles les participants doivent satisfaire, y compris le certificat de vaccination.

Il est encore trop tôt pour garantir que le MWC 2022 se tiendra en personne, car il reste encore plus d’un mois pour se dérouler et, à ce jour, on ne sait pas quelles marques participeront à cet événement.

Si les principales sociétés de téléphonie mobile commencent à partir massivement en raison de l’augmentation des cas de la variante Omicron, il est possible que le nombre de participants à cet événement baisse drastiquement, comme cela s’est produit l’année dernière.

