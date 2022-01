Nouveau realme 9i : le milieu de gamme abordable de realme est mis à jour avec un nouveau design et une excellente batterie

Le realme 9i est le premier membre de la série realme 9, avec un design renouvelé, un processeur Snapdragon 680 et une batterie de 5 000 mAh

Realme a annoncé aujourd’hui la prochaine génération de sa série de smartphones abordables de milieu de gamme de la famille « 9 ». Le realme 9i est le premier membre de cette série, et il vient succéder au realme 8i en tant qu’appareil d’entrée dans le segment milieu de gamme, se distinguant par un design mis à jour et des spécifications intéressantes, parmi lesquelles un processeur Qualcomm Snapdragon du 600 série. , une grosse batterie ou un appareil photo haute résolution.

Le realme 9i a été présenté au Vietnam, et pour l’instant aucune date n’a été donnée pour son arrivée dans le reste du monde.

realme 9i, toutes les informations

realme 9i Caractéristiques Dimensions 164,4 x 75,7 x 8,4 mm

190 grammes Écran Écran LCD IPS de 6,6 pouces

Full HD +

Taux de rafraîchissement de 90 Hz

Taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz

401 dpi Processeur Qualcomm Snapdragon 680 (6 nm, 8 cœurs jusqu’à 2,4 GHz)

GPU Adreno 610 RAM 6 GBLPDR4X Système opératif Realme UI 2.0 basé sur Android 11 Stockage 128 Go UFS 2.2 extensible jusqu’à 1 To Appareils photo Arrière:

– 50 MP f/1.8, PDAF

– Macro 2 MP f/2.44

– Portrait noir et blanc 2 MP f/2.4 Face avant :

– 16 MP f/2,1 Batterie 5 000 mAh

Dart 33 W charge rapide Autres Lecteur d’empreintes digitales latéral

Dual SIM

Bluetooth 5.0

USB de type C

Prise casque 3,5 mm

Haut-parleur stéréo

Le nouveau realme 9i fait ses débuts avec des lignes esthétiques renouvelées par rapport à la génération précédente, qui marquent très probablement la voie de ce que nous verrons dans les prochains modèles de milieu de gamme de la marque.

Son dos, fini en plastique brillant, présente un motif de lignes verticales que l’on peut voir dans les deux couleurs dans lesquelles l’appareil est disponible : bleu et noir.

Au dos se trouve le module caméra, situé dans le coin supérieur gauche, et composé de trois capteurs différents, le principal ayant une résolution de 50 mégapixels, et les deux autres de 2 mégapixels chacun, pour les captures « macro » et portrait. .

La face avant du téléphone est occupée par un écran de 6,6 pouces de diagonale. Il s’agit d’une dalle LCD avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 hertz. Par rapport à la dalle 120 hertz du realme 8i, ce nouveau modèle représente un recul en termes de fluidité, mais aussi en termes de luminosité, puisque son pic maximum atteint 480 nits, contre 600 nits du realme 8i.

Sous le capot de l’appareil se trouve le processeur Qualcomm Snapdragon 680, une puce construite au format 6 nanomètres avec 8 cœurs capable de fonctionner à un maximum de 2,4 GHz. Le processeur est livré avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, ce dernier extensible par microSD jusqu’à 1 To.

À tout cela, nous devons ajouter une grande batterie d’une capacité de 5 000 mAh et la prise en charge de la charge rapide Realme Dart Charge de 33 W. Realme, en passant, inclut un chargeur dans la boîte, bien qu’il ne soit capable de fournir qu’une puissance maximale de 18 W.

Bien qu’il s’agisse d’un smartphone lancé en 2022, le realme 9i contient Android 11 à l’intérieur. Realme UI 2.0 est la couche de personnalisation qu’il exécute, et on ne sait pas quand il recevra la mise à jour vers la dernière version disponible du système.

realme 9i, prix et quand peut-il être acheté

Au Vietnam, le realme 9i est au prix de 6490000 dong vietnamiens, soit environ 250 euros pour changer.

Il peut déjà être acheté chez certains distributeurs agréés par la marque dans le pays asiatique, et pour le moment aucune information n’a été donnée sur son arrivée dans le reste du monde.

