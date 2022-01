OPPO A36 est officiel : Snapdragon 680 et batterie de 5 000 mAh pour le nouveau milieu de gamme de la firme chinoise

L’OPPO A36 dispose d’un écran IPS de 6,56 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 hertz et d’un appareil photo principal de 13 mégapixels.

Après une fin d’année marquée par la présentation de son premier smartphone pliable, l’OPPO Find N, le constructeur chinois continue de travailler pour commercialiser ses nouveaux terminaux d’ici 2022 et, ainsi, après avoir récemment divulgué le design du futur OPPO Find. X4 Pro, la firme chinoise vient de lancer dans son pays d’origine son nouvel appareil milieu de gamme, un OPPO A36 qui se distingue par un processeur Snapdragon 680 et une grosse batterie de 5 000 mAh.

OPPO A36 : toutes les informations

OPPO A36 Caractéristiques Dimensions 164,4 x 75,7 x 8,4 mm

185 grammes Écran Écran LCD IPS de 6,56 pouces

1612 x 720 pixels (HD+)

Taux de rafraîchissement : 90 Hertz

Taux d’échantillonnage tactile : 180 Hz

Densité de pixels : 269 ppp

Luminosité maximale : 600 nits Processeur Qualcomm Snapdragon 680 RAM 8 Go LPDDR4X Système opératif ColorOS 11.1 basé sur Android 11 Stockage 256 Go UFS 2.2 Appareils photo Arrière

13 MP principal

2 MP de profondeur

Frontale

8 MP Batterie 5 000 mAh

Charge rapide 10W Autres Dual SIM

4G

Wi-Fi double bande

Bluetooth 5.0

GPS, GLONASS, Beidou, GALILEO, QZSS

Lecteur d’empreintes digitales sur le côté

USB de type C

prise casque 3,5 mm Prix 5 000 mAh

1 599 yuans, environ 221 euros pour changer

Le nouveau smartphone milieu de gamme d’OPPO a un design différent de son prédécesseur, l’OPPO A35, car ce nouvel appareil a une partie avant avec un trou dans l’écran situé sur le côté gauche devant l’encoche de type goutte de son prédécesseur et un partie arrière avec un double module rectangulaire de caméras avec deux grands capteurs, par rapport au triple module carré avec des capteurs plus petits de l’OPPO A35.

OPPO K9x est officiel : écran 90 hertz, processeur Dimensity 810 et appareil photo principal 64 MP

Bien entendu, l’OPPO A36 conserve une taille très similaire à son prédécesseur, car il a des dimensions de 164,4 x 75,7 x 8,4 millimètres et un poids de seulement 185 grammes.

Si l’on se concentre sur ses spécifications, l’OPPO A36 est équipé d’un écran IPS de 6,56 pouces avec une résolution HD + de 1612 x 720 pixels, avec un taux de rafraîchissement de 90 hertz, un taux d’échantillonnage tactile de 180 hertz, une densité de pixels de 269 PPI et une luminosité maximale de 600 nits.

Le processeur choisi par OPPO pour déplacer ce terminal est le Qualcomm Snapdragon 680, un chipset à huit cœurs de milieu de gamme qui n’est pas compatible avec les nouveaux réseaux 5G et qui est livré avec 8 Go de RAM de type LPDDR4X et 256 Go de stockage interne, UFS Type 2.2, extensible par des cartes microSD d’une capacité allant jusqu’à 1 To.

Dans la section photographique, l’OPPO A36 mise sur un double module de caméra arrière composé d’un capteur principal de 13 mégapixels et d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels et d’un appareil photo selfie de 8 mégapixels.

L’une des sections les plus remarquables de ce nouveau terminal OPPO est son autonomie, car il dispose d’une grande batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 10 W, ce qui garantit jusqu’à 2 jours d’utilisation continue sans avoir besoin de la charger.

Hormis l’absence de 5G, l’OPPO A36 a une bonne connectivité, puisqu’il a Dual SIM 4G, dual Wifi, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, Beidou, GALILEO, QZSS, lecteur d’empreintes digitales sur le côté, USB -C et casque 3,5 mm jack.

Ces 8 téléphones OPPO seront mis à jour ce mois-ci vers ColorOS 12 et Android 12

Au niveau logiciel, l’OPPO A36 est livré avec Android 11 fonctionnant sous la propre couche de personnalisation de la marque chinoise, ColorOS 11.1.

OPPO A36: disponibilité et prix

L’OPPO A36 est désormais disponible à la réservation en Chine, dans sa seule configuration de 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne, pour un prix de 1 599 yuans, soit environ 221 euros à changer.

Cet appareil sera disponible en deux teintes : Cloudly Black et Qingchuan Blue et les premières unités commenceront à être expédiées le 14 janvier.

