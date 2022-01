Xiaomi pourrait vendre l’une de ses marques phares à l’une des plus grandes sociétés de jeux vidéo au monde

Tencent, l’une des plus grandes entreprises technologiques au monde, négocie avec Xiaomi pour acheter Black Shark.

Depuis que Xiaomi a présenté le premier mobile de la série Black Shark en 2018, la sous-marque axée sur le jeu est devenue l’une des plus appréciées des utilisateurs, offrant une expérience de jeu de premier ordre grâce à des spécifications de pointe, à un prix inférieur à certains de ses rivaux les plus directs.

Petit à petit, la marque s’est imposée sur la scène du jeu portable pour devenir l’une des références de son segment, dont Xiaomi détient environ 50 %. Et bientôt, la marque pourrait prendre encore plus d’importance, main dans la main avec l’une des plus importantes sociétés de jeux vidéo au monde, propriétaire de Riot Games et d’Epic Games.

Tencent envisage d’acheter Black Shark

De nouvelles rumeurs en provenance de Chine indiquent que Xiaomi et Tencent seraient en train de négocier un éventuel rachat de la marque de téléphones et accessoires par le géant chinois de la technologie. Certains dirigeants de Xiaomi auraient admis que des négociations sont en cours.

Apparemment, une fois l’acquisition de Black Shark par Tencent terminée, la marque concentrerait non seulement ses efforts sur la création de smartphones centrés sur les jeux, mais commencerait également à développer son propre matériel de réalité virtuelle avec lequel donner aux utilisateurs la possibilité d’entrer dans le so- appelé « métaverse ».

Il n’est pas surprenant que Tencent ait remarqué Black Shark, et pas d’autres entreprises similaires. À ce jour, Black Shark est la marque avec la plus grande part de marché dans le segment des jeux mobiles. Selon les analystes, la marque serait valorisée à 3 milliards de yuans, mais Tencent paierait entre 2,6 et 2,7 milliards pour l’acquérir.

Pour l’instant, on ne sait pas si l’acquisition sera un jour réalisée, et si oui, combien de temps cela prendra pour le faire. Ce qui est très probable, c’est que la marque a des plans d’expansion qui vont être réalisés, avec ou sans l’aide de Tencent.

Sujets connexes : Téléphones, Téléphones chinois, Xiaomi