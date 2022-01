Une autre appli Google vient d’entrer dans le club sélect des 10 000 millions de téléchargements du Play Store

Gmail rejoint le club sélect d’applications Google avec plus de 10 000 millions de téléchargements sur Google Play, qui comprend déjà YouTube, Google Play Services, Google Voice Services et Google Maps.

On vous disait récemment que deux applications Google étaient parvenues à atteindre le chiffre incroyable des 10 000 millions de téléchargements sur le Play Store, les services vocaux Google et Google Maps, et voilà qu’on vient d’apprendre qu’une autre application du géant américain vient d’entrer dans ce club sélect. : Voici Gmail, le service de messagerie gratuit du grand G.

Gmail a déjà été installé plus de 10 milliards de fois sur les appareils Android

Comme nous le disent les gars d’Android Police, Gmail est la dernière application de Google à dépasser les 10 000 millions de téléchargements sur le Google Play Store, devenant ainsi la cinquième application de la société américaine à réaliser cet exploit après YouTube, Google Play Services, Services de messagerie vocale de Google et Google Maps.

L’une des raisons pour lesquelles Gmail a réussi à atteindre ce nombre impressionnant de téléchargements sur le Play Store est que cette application est déjà préinstallée sur un grand nombre d’appareils Android.

Bien que la principale cause qui explique la réalisation de ce jalon est que Gmail est l’un des services de messagerie les plus populaires aujourd’hui grâce au grand nombre de fonctions qu’il nous offre entièrement gratuitement.

A ce stade, on ne peut qu’attendre de voir quelle sera la prochaine application Google qui dépassera les 10 000 millions de téléchargements sur Google Play, bien que les deux principaux candidats soient son application de recherche et son navigateur web, Google Chrome, qui a récemment sorti sa bêta. numéro de version 98.

