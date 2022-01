Nouveau Honor Magic V, le premier pliage de la marque est officiel avec deux écrans et Android 12

Honor a enfin officialisé son premier smartphone pliable, le nouveau Honor Magic V.

Comme prévu, Honor a enfin présenté son premier smartphone pliable, le Honor Magic V. Le terminal a été annoncé en Chine comme un pari direct pour concurrencer des modèles comme le Samsung Galaxy Z Fold 3 ou le OPPO Find N.

Pour ce faire, Honor a équipé son dernier terminal de certaines des spécifications les plus pointues du marché, parmi lesquelles une paire d’écrans à taux de rafraîchissement élevé -dont l’un est pliable- et un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. , parmi de nombreuses autres fonctionnalités intéressantes.

Honor Magic V, toutes les informations

Honneur à la magie V Caractéristiques Dimensions Plié : 160,4 × 72,7 × 14,3 mm

Déplié : 160,4 × 141,1 × 6,7 mm

293 grammes Écran Intérieur : OLED 7,9 pouces, 2272 × 1984 pixels, 381 ppp, taux de rafraîchissement de 90 Hz

Déplié : 6,45 pouces OLED, 2560 x 1080, 431 ppp, taux de rafraîchissement de 120 Hz Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

GPU Adreno 730 RAM 12 Go Système opératif MagicUI 6 basé sur Android 12 Stockage 256/512 Go Appareils photo Arrière:

-50 MP f/1.9

– Ultra grand angle 50 MP f/2,2

– Appareil photo 50 MP f/2.0 « spectre amélioré »

Frontale :

-42 MP f/2,4 Batterie 4 750 mAh avec charge rapide de 66 W Autres Lecteur d’empreintes digitales latéral

Audio DTS

Haut-parleurs stéréo

La première chose qui attire l’attention du Magic V est sa grande ressemblance avec le Galaxy Z Fold 3. Honor a opté pour un format d’appareil pliable avec un grand écran intérieur, qui une fois déplié permet à l’appareil de devenir une petite tablette avec un écran 7,9 pouces.

Pourtant, la marque semble avoir donné à l’écran extérieur la place qu’il mérite, malgré le fait que d’autres fabricants insistent sur le contraire : non seulement il s’agit d’une dalle avec une densité de pixels plus élevée, 431 dpi – pixels par pouce – contre 380 dpi sur l’extérieur; Il a également un taux de rafraîchissement plus élevé de 120 hertz au lieu de 90.

L’écran extérieur a une diagonale de 6,45 pouces avec un format un peu moins allongé et plus large que celui de l’écran extérieur du Galaxy Z Fold 3. Cependant, il n’atteint pas le niveau de l’OPPO Find N à cet égard.

Son dos, entouré d’une lunette en aluminium et fini en verre ou en cuir vegan selon le ton de couleur choisi, intègre la triple caméra arrière de 50 mégapixels. Le capteur principal a une ouverture f/1.9, et le second est associé à un objectif ultra grand angle. Enfin, on aperçoit un capteur à « spectre amélioré » de 50 mégapixels, similaire à celui présent dans le Huawei P50 Pocket.

Sa fiche technique est digne d’un smartphone haut de gamme lancé en 2021. Il intègre le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ajouté à 12 Go de RAM et 512 ou 256 Go de stockage interne. Tout cela, accompagné d’une batterie d’une capacité de 4 750 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 66 W.

Le Honor Magic V est le premier smartphone de la marque à arriver sur le marché avec Android 12 à l’intérieur. Il le fait avec la couche de personnalisation MagicUI dans la version 6 en haut, et certaines fonctions spécifiques conçues pour tirer le meilleur parti du format pliable de l’appareil.

Prix ​​Honor Magic V et quand pouvez-vous l’acheter

Le Honor Magic V a été présenté en Chine, où il peut déjà être réservé via le site officiel de la marque.

Il a un prix qui démarre à partir de 13 999 yuans dans sa version de 12 Go de RAM avec 256 Go de stockage, soit environ 1980 euros à changer.

Le modèle le plus cher, avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, est au prix de 14 999 yuans soit 2 076 euros au taux de change.

Sujets connexes : Téléphones, téléphones chinois, téléphones pliants et flexibles